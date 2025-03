Lateral Aderlan inicia transição física e fica mais próximo de retorno ao Santos

O técnico Pedro Caixinha ganhou uma boa notícia no treino desta quarta-feira. Na reapresentação do Santos no CT Rei Pelé, o lateral direito Aderlan iniciou o processo de transição física para o gramado e deu um passo importante para se aproximar de um retorno à equipe.

Aderlan sofreu uma grave lesão em julho de 2024. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na partida contra o Ituano, ainda pela Série B do Brasileirão. O jogador sentiu o problema ao tentar desarmar um adversário.

Desde então, Aderlan vem tratando a lesão junto ao departamento médico do Peixe e nesta quarta-feira, depois de oito meses, foi liberado para iniciar o processo de transição física. Ele apareceu correndo no gramado do CT Rei Pelé em imagens divulgadas pelo clube.

Aderlan se juntou ao jovem meio-campista Hyan, que também já está no processo de transição física. O garoto se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito.

Com o início do processo de transição física, tanto Aderlan como Hyan vivem a expectativa de estarem aptos fisicamente até a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Vasco no próximo dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Desse modo, Aderlan e Hyan terão tempo para, quem sabe, concluir o período de recuperação e ficarem à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo. Até lá, o Alvinegro Praiano terá uma espécie de intertemporada, com pouco mais de duas semanas livres para treino.

Na lateral direita do Santos, Aderlan disputa espaço com JP Chermont e Léo Godoy. Equanto isso, no meio-campo, Hyan enfrenta as concorrências dos titulares Bontempo e João Schmidt, sendo que Pituca e Rincón também são opções no banco.