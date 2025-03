JP Chermont supera concorrência e se firma como titular na lateral direita do Santos

O Santos iniciou a temporada com um elenco reformulado. Alguns jogadores permaneceram, enquanto outros chegaram. Em função disso, o técnico Pedro Caixinha começou o ano com dúvidas em algumas posições, e a lateral direita foi uma delas.

JP Chermont terminou a temporada passada em baixa, e o Peixe fechou a contratação de Léo Godoy para disputar posição com o jovem. No início da temporada, o argentino tomou a posição, mas o Menino da Vila não se deixou abalar, superou o concorrente e retomou seu lugar entre os 11 iniciais.

Léo Godoy chegou ao Santos por empréstimo firmado junto ao Athletico-PR. O lateral assinou vínculo até o fim de 2025, com opção de compra ao final da temporada. Rapidamente, ele assumiu a lateral direita do Santos: dos 10 jogos que disputou até aqui, foi titular em sete.

JP Chermont, assim, começou a temporada como reserva de Godoy. O garoto só teve oportunidade como titular quando o técnico Pedro Caixinha optou por escalar times mistos contra Velo Clube e São Bernardo, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Neste período, porém, JP Chermont seguiu trabalhando duro, dentro e fora de campo. Mas foi somente depois do clássico contra o Corinthians, na primeira fase do Estadual, que o jovem viu tudo mudar. A disputa pela titularidade na lateral direita ficou mais aberta do que nunca.

No clássico alvinegro, Godoy foi titular e falhou na marcação em um dos gols do rival. O argentino recebeu uma bronca de Neymar pelo erro. Com isso, Caixinha notou que o time precisava de mudanças, e foi exatamente isso que o treinador decidiu fazer.

Caixinha promoveu a entrada de JP Chermont como titular na lateral direita e, desde então, o Menino da Vila não saiu mais do 11 inicial. Já são cinco jogos seguidos entre os titulares, sendo que ele completou os 90 minutos em quatro deles.

O garoto, inclusive, desbancou Léo Godoy e foi titular no clássico do último domingo. Agora, Chermont busca manter a regularidade nas atuações para seguir ganhando sequência entre os 11 iniciais do Santos.

Com JP Chermont à disposição, o Santos volta a campo apenas no fim do mês. O próximo confronto do Peixe acontece no próximo dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.