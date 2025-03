João Fonseca supera desgaste para estrear com vitória sem sustos em Phoenix

João Fonseca fez jogo seguro em sua estreia no Challenger 175 de Phoenix, ao vencer o russo Pavel Kotov por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). O resultado foi muito comemorado pelo brasileiro, que superou problemas físicos em meio ao duelo para se garantir nas oitavas de final do torneio.

Com a cabeça no lugar, João é pedreira para os adversários. O primeiro set do tenista brasileiro foi praticamente perfeito, aproveitando as oportunidades de quebra de saque e machucando Kotov com excelentes devoluções. Ele também conseguiu manter aproveitamento superior a 80% nos primeiros serviços, dificultando ainda mais o jogo do russo.

O tenista de 18 anos apresentou sinais de desgaste físico no início do segundo set. João acabou sentindo um problema na perna esquerda e utilizou o tempo de atendimento médico para conversar com um fisioterapeuta. Voltou para o jogo com uma proteção na coxa.

Kotov perdeu a paciência de vez no segundo set. Ele já havia levado uma advertência após isolar bola para longe da quadra central e, após ter o saque quebrado por João Fonseca, ficou por milímetros de não quebrar sua raquete. O russo, é importante frisar, tem oito anos a mais que o brasileiro e, depois dos momentos de irritação, não conseguiu voltar para a partida.

O destaque negativo da partida veio de um dos poucos espectadores na quadra central em Phoenix. Um celular tocou pouco antes de Kotov sacar em momento importante do terceiro game do segundo set e causou irritação tanto no russo, quanto em Fonseca.

O jovem brasileiro optou por participar do Challenger 175 de Phoenix como preparação para o Masters 1000 de Miami. Uma semana antes, João participou de outro importante torneio, o Masters 1000 de Indian Wells, mas acabou caindo na segunda rodada para o britânico Jack Draper.

A vitória sobre Pavel Kotov coloca João Fonseca nas oitavas em Phoenix, e o próximo adversário será Jan-Lennard Struff, número 46 no ranking da ATP. O duelo será nesta quinta-feira, mas o horário ainda não foi definido. Vale lembrar que o brasileiro ocupa a 80ª posição na lista que define os melhores tenistas do mundo.

Como foi o jogo

João Fonseca começa com tudo. O tenista de 18 anos buscou pressionar o adversário desde o primeiro segundo e conseguiu a quebra logo no primeiro game, confirmando o serviço na sequência. Após trocar boas parciais de saque com o russo, João voltou a quebrar Kotov e fechou o set inaugural da partida em 6 a 2.

Atendimento médico a João Fonseca. Logo após perder o primeiro game do segundo set, o brasileiro pediu atenção especial de um fisioterapeuta antes de voltar à quadra para sacar e dar continuidade ao jogo. Inicialmente, o incômodo parecia ser no joelho, mas depois, ficou claro que era na coxa. João jogou com uma proteção no local pelo resto da partida.

Terceiro game eterno. A grande queda de braço na partida veio no início do segundo set, após brasileiro e russo confirmarem seus respectivos serviços. Com Kotov sacando, João Fonseca chegou a abrir 40 a 0, mas desperdiçou chances e deixou o adversário chegar. Foram quase 20 minutos de angústia, até que o jovem de 18 anos conseguiu a quebra, que abriu caminho para a vitória.

Final protocolar. Após conseguir a quebra, João Fonseca não olhou mais para trás e confirmou todos os seus serviços no segundo set para fechar um jogo sem muitos sustos. O ace no ponto final fez jus ao desempenho do brasileiro.