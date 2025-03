João Fonseca pode ser 'novo Guga'? Campeão de Grand Slam cita semelhanças

Seis vezes campeão de Grand Slam nas duplas, o brasileiro Bruno Soares evitou comparar João Fonseca com Gustavo Kuerten, o Guga, mas apontou semelhanças entre os dois tenistas.

O que aconteceu

É difícil comparar, e eu nem gosto, mas podemos exaltar que tanto o Guga quanto o João têm uma personalidade marcante dentro de quadra. São dois jogadores que entram para ganhar, não esperam as coisas acontecerem Bruno Soares, em entrevista ao Sportbuzz

Bruno Soares citou exemplos de cada um e disse ver semelhanças em relação à personalidade e à mentalidade competitiva dos dois atletas.

Na época do Guga, era incrível ver como ele jogava, sempre agressivo, batendo forte na bola, especialmente aquela direita na paralela, pressionando o adversário o tempo todo. Na primeira final de Roland Garros dele, todo mundo pensou: 'Ele vai sentir a pressão.' Mas ele entrou lá e passou o trator, jogando como se já fosse campeão

O João tem muitas semelhanças nesse sentido. Na final de Buenos Aires, muita gente pensou que ele sentiria a pressão, mas ele entrou em quadra com uma personalidade incrível, extremamente agressivo e jogando para vencer. Ele confia muito na atitude dele, na maneira como vibra e impõe presença em quadra. Essa mentalidade competitiva é um ponto em comum entre os dois

Bruno Soares lembra que João Fonseca tem só 18 anos e pede paciência com o jovem tenista. Tanto por parte do torcedor como por parte da imprensa.

É importante ter cuidado com a forma como conduzimos a narrativa quando os resultados não aparecem. Agora, por exemplo: ele chegou com uma grande expectativa no Rio Open, mas perdeu na primeira rodada. Isso é absolutamente normal Da mídia, espero o mesmo equilíbrio. Não adianta exaltar hoje e criticar amanhã, para depois exaltar de novo. Precisamos lembrar que ele tem apenas 18 anos. Por mais que jogue um tênis maravilhoso, ele ainda está em um processo de crescimento.

Bruno Soares venceu seis Grand Slams nas duplas, sendo dois Australian Open e quatro US Open. Ele conquistou mais de 30 títulos na carreira e chegou ao nº 2 do mundo no ranking de duplas da ATP, em outubro de 2016.

João Fonseca já tem um título em sua breve carreira como tenista profissional. Ele venceu o ATP 250 de Buenos Aires em 16 de fevereiro após bater o argentino Francisco Cerundolo, atual 26º do mundo, na decisão. Hoje, o brasileiro ocupa o 80º lugar do ranking da ATP.

Ao vencer em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer um torneio da ATP. Ele conseguiu o feito com 18 anos, um a menos que Thiago Wild, que conquistou o ATP de Santiago aos 19, em 2020.

Depois do título na Argentina, João Fonseca foi eliminado na estreia do Rio Open e caiu na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

O carioca de 18 anos estreou nesta quarta-feira (12) com vitória no Challenger 175 de Phoenix após bater o russo Pavel Kotov por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-4. Na próxima rodada ele irá enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff.