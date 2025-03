João Fonseca derrota russo na estreia do Challenger de Phoenix

João Fonseca voltou às quadras nesta quarta-feira depois da participação no Masters 1000 de Indian Wells. O tenista brasileiro, de apenas 18 anos, estreou com vitória no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos.

A triunfo de João Fonseca veio diante do russo Pavel Kotov, número 102 do mundo. Um resultado positivo sem grandes sustos: 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

"O jogo foi duro, sabia que era um jogador difícil, que já teve jogos muito bons. Eu sabia que teria que atuar bem, mantive o meu saque firme e pressionando nas devoluções, agressivo e, ao mesmo tempo, sólido. Feliz com a forma que joguei, que comecei a partida e feliz com mais uma vitória", disse o tenista brasileiro.

Na próxima rodada em Phoenix, João Fonseca enfrentará um tenista experiente. Ele jogará contra o alemão Jan-Lennard Struff, número 46 do ranking.

"Ele é um ótimo jogador, top-40, top-30 do mundo. É um tenista que saca bem, vou falar com minha equipe sobre a estratégia e tentar ir bem", destacou João Fonseca.