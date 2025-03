João Fonseca celebra grande apresentação em Phoenix e já mira Struff: 'Ir com tudo'

João Fonseca não imaginava disputar o Challenger de Phoenix. Mas a queda precoce em Indian Wells o fez usar a competição como preparação para o ATP 1000 de Miami e a estreia foi muito boa nesta quarta-feira. O jovem brasileiro comemorou a tranquila vitória sobre o russo Pavel Kotov, por 6/2 e 6/4, e já avaliou o confronto com o alemão Jan-Lennard Struff, 46º do mundo.

"Jogo duro, sabia que era um jogador muito difícil, já fez jogos muito bons, esteve ali no meio do ranking. Sabia que teria de fazer um bom jogo e foi o que fiz desde o começo, mantendo meus saques firmes e pressionando ele nas devoluções, fazendo meu jogo agressivo, mas ao mesmo tempo sólido, buscando as redes", celebrou o brasileiro.

"Feliz com o resultado de hoje, da forma que eu enfrentei e com mais uma vitória. Seguir assim para o resto da semana. Agora é o Struff, já estou focado. Vamos recuperar para a próxima ir com tudo", avaliou, sem esconder o favoritismo do rival.

"Ele é um ótimo jogador, Top 40, Top 30, que saca bem... Vou falar com minha equipe sob a estratégia para ir com tudo amanhã", seguiu, mostrando confiança em novo triunfo.

João Fonseca chegou a pedir atendimento no segundo set após sentir um incômodo na coxa, mas garante que tudo não passou de um susto. Querendo ir longe em Phoenix, ele garante que as dores são suportáveis e espera repetir a boa atuação diante do alemão.