Internacional questiona imparcialidade do TJD/RS após adiamento de julgamento

O Internacional publicou uma nota de repúdio após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) de adiar o julgamento que aconteceria nesta terça-feira. O processo envolve o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, o zagueiro Jemerson e dirigentes de ambos os clubes.

Nota Oficial: Decisão do TJD/RS O Sport Club Internacional manifesta sua indignação com as decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul em relação ao adiamento do julgamento envolvendo dirigentes de Inter e Grêmio, além do treinador e de um jogador... pic.twitter.com/mg9OvxG0Jt ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 12, 2025

A diretoria do Inter criticou a decisão, alegando que os acontecimentos são graves e que deveriam ser analisados antes do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. O clube também questiona a imparcialidade do TJD/RS, afirmando que alguns auditores atuam politicamente nos clubes que competem no Gaúcho.

"O SC Internacional informa que, a partir desta data e enquanto o TJD/RS for constituído por conselheiros atuantes politicamente nos clubes que disputam o certame e que conjuntamente desempenhem suas funções junto à Corte, nossa Instituição não atuará presencialmente nas sessões de julgamento dos processos em que estes auditores (conselheiros) estejam designados até que o impedimento ou suspeição seja declarada", publicou o clube.

O Colorado também informou que irá solicitar formalmente o afastamento de determinados auditores e procuradores dos julgamentos, a fim de evitar conflitos de interesse. O clube também afirma que divulgará publicamente esses pedidos para garantir a transparência do processo.

O treinador gremista Gustavo Quinteros está sendo julgado por invadir o campo na semifinal do Gauchão, contra o Juventude. Na confusão, ele é acusado de atingir o atacante adversário Ênio. Zagueiro do Grêmio, Jemerson foi expulso ainda no primeiro tempo por uma jogada violenta. Por fim, dirigentes de ambos os clubes estão em julgamento por declarações controversas sobre a arbitragem da competição.

O Internacional venceu o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho por 2 a 0, no último sábado, na Arena do Grêmio. O jogo de volta está agendado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.