Imagem abalada! Conor McGregor é vaiado durante show na Irlanda; veja

Maior estrela que o MMA já produziu, Conor McGregor é um dos grandes expoentes irlandeses da história, ao menos no cenário esportivo. Entretanto, a reputação do lutador parece estar extremamente desgastada com a série de polêmicas protagonizadas fora dos octógonos.

E um bom termômetro da atual impopularidade do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC foi demonstrado na última terça-feira (11). Durante um show da banda 'Limp Bizkit', em Dublin (IRL), 'Notorious', como é conhecido, foi extremamente vaiado, mesmo em sua terra natal.

Através de suas redes sociais, McGregor já havia indicado que estaria presente no show. Seu posicionamento público fez com que Fred Durst, vocalista da banda de rock americana, o mencionasse durante o concerto. O músico, porém, não esperava a reação hostil dos fãs presentes na arena, que prontamente vaiaram o astro do UFC em alto e bom som (veja abaixo ou clique aqui). A cena rapidamente viralizou, até por se tratar de uma manifestação contrária à figura de Conor em seu próprio país, na Irlanda.

Abalo à imagem após condenação na Justiça

No fim de novembro de 2024, McGregor sofreu um grande abalo em sua imagem e carreira ao ser declarado culpado na Justiça de praticar agressão sexual contra Nikita Hand, em um caso ocorrido em 2018. Conor foi obrigado a pagar uma indenização de 248,6 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) para a vítima.

Posteriormente, o juiz Alexander Owens decidiu que 'Notorious' teria que cobrir os custos legais do processo civil movido pela mulher, totalizando uma quantia a ser paga pelo astro do UFC de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). Mas para além do abalo financeiro, McGregor sofreu uma série de boicotes comerciais.

Antes personagem especial da famosa franquia de jogos eletrônicos 'Hitman', Conor teve sua imagem retirada do game após sua condenação. Em seguida, a empresa de uísque 'Proper No. Twelve Irish Whiskey', fundada pelo próprio em 2018, cortou laços com o lutador.

Com uma mancha quase irreversível em seu currículo, McGregor teve, inclusive, sua estátua removida do Museu Nacional de Cera Plus, localizado em Dublin, capital de seu país.

O grande público, representado pela audiência do show da banda 'Limp Bizkit', parece ter endossado o boicote a McGregor, demonstrando sua repulsa à condenação do irlandês.

Além de seus próprios fãs, o ex-campeão do UFC foi duramente criticado por outros grandes lutadores profissionais da empresa, como Islam Makhachev e Ilia Topuria.