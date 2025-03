Hernan: São Paulo pede punição aos árbitros e retratação da FPF em ofício

O São Paulo enviou ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) pedindo retratação da entidade e punição aos árbitros envolvidos na marcação do pênalti para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

No documento, o São Paulo pede a punição para os árbitros, coloca a Federação Paulista como omissa e exige que a Federação fosse a público se retratar em relação a esse lance, assumisse a culpa, assumisse o erro da arbitragem.

O documento cita que todos os comentaristas e ex-árbitros que trabalham na mídia esportiva ou que usaram suas redes sociais para falar sobre o caso disseram que não foi pênalti. Citaram todos. Tem lá o lance, fotografia, passo a passo, tudo.

André Hernan

O Tricolor reclama das imagens utilizadas pelo VAR e que foram ao ar na transmissão da partida.

Segundo o colunista, o conteúdo do áudio do VAR divulgado pela FPF também gerou revolta no São Paulo.

Quando esse áudio foi divulgado, houve muitos questionamentos no São Paulo. Para falar o português bem claro, o pessoal ficou p... da vida. Houve um transtorno geral, de jogadores, diretoria, funcionários, com o teor do áudio. O teor do áudio causou revolta interna de São Paulo.

Está escrito também o fato de a arbitragem pedir lance invertido e paralisação de câmera na hora do choque, que foi muito mais um choque do Vitor Roque no Arboleda do que do Arboleda no Vitor Roque, para tentar induzir o torcedor que foi pênalti, segundo o documento.

André Hernan

No ofício, o São Paulo pede que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral não trabalhem mais nos jogos do clube no Paulistão.

O Tricolor alega prejuízo esportivo e financeiro com a decisão da dupla e ameaça escalar o time sub-20 na próxima edição do campeonato.

É um documento extenso, de cinco páginas, e no final pede que esses árbitros nunca mais apitem jogos do São Paulo no Campeonato Paulista e diz que o São Paulo iria rever a sua participação no Campeonato Paulista do ano seguinte, deixando claro que pode colocar um time alternativo, um time sub-20, por exemplo.

Coloca também que o São Paulo foi lesado na questão esportiva e que fez diferença também na questão financeira, que o São Paulo deixa de receber uma premiação por estar na final e ter a chance de ser campeão, que aí seria uma outra premiação.

André Hernan

