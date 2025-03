Guilherme mal, Bontempo em alta: colunistas debatem Santos pós-Paulista

O Santos tem motivos para sorrir mesmo após a eliminação do Paulistão? Quais jogadores deixaram uma boa impressão na competição? Gabriela Brino e Lucas Musetti debateram o tema, na Live do Clube, nesta quarta (12).

Brino: Bontempo e Gil são indiscutíveis

A torcida acabou pegando mais no pé [do JP Chermont], óbvio, porque é a decisão [em que ele jogou mal]. É uma situação delicada porque ele é jovem. [...] E o Guilherme. Ele teve méritos e méritos. [...] Teve um início impecável no Paulista, com 10 gols em 14 jogos. Isso não se questiona, mas acabou o Paulista em baixa, por falhas de decisões e insegurança.

Quem está à frente, no radar da torcida: com certeza o Bontempo, um garoto que ganhou a posição e mudou o meio-campo. Tem potencial para se tornar xodó do Caixinha. [...] É a revelação do Caixinha. O Gil também. Foi de vetado a titular.

Gabriela Brino

Musetti: Barreal mostrou desenvoltura fora de posição

O Caixinha pode buscar soluções dentro do elenco. Uma coisa que me surpreendeu foi o Barreal entrar como entrou. Ele entra praticamente como um volante e mostra muita desenvoltura. Ele entrou muito bem em contexto adverso.

Lucas Musetti

