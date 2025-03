Grêmio vence nos pênaltis após falhas bizarras e avança na Copa do Brasil

O Grêmio passou sufoco, mas eliminou o Athletic e está na terceira fase da Copa do Brasil. O 3 a 3 no tempo normal, em jogo marcado por falhas bizarras de ambas as defesas, levou a decisão para os pênaltis, onde a estrela de Gabriel Grando brilhou na vitória por 8 a 7 nesta quarta-feira.

Athletic e Grêmio protagonizaram um jogo de muitas opções ofensivas em São João Del Rei. Uma partida aberta, de seis gols e defesas muito abertas, especialmente no início do confronto. Os mineiros, inclusive, foram melhores em boa parte do confronto e desperdiçaram inúmeras oportunidades e quase foram castigados no fim.

Diego Vitor foi o grande vilão do Athletic na partida. O goleiro falhou de maneira bizarra no segundo gol do Grêmio e, depois, muito perto do fim de uma partida que estava a caminho das penalidades, saiu mal, furou e levou o terceiro. Ele também não conseguiu defender nenhuma das sete cobranças do Grêmio na definição.

Quando o Grêmio achou que se classificaria, João Lucas, que marcou o segundo do Grêmio na falha de Diego Vitor, mandou contra o próprio patrimônio de canela, naquele que seria o último lance da partida. Dentro de tudo que aconteceu no jogo, as penalidades foram a última gota de emoção na partida.

No fim, deu Grêmio, que garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partir dela, entram as equipes envolvidas na Libertadores, ou seja, o nível sobe consideravelmente. A data do sorteio ainda não foi definida pela CBF.

Como foi o jogo?

Começo frenético. Athletic e Grêmio já empatavam por 1 a 1 antes mesmo do relógio bater a marca dos dez minutos em São João Del Rei. David Braga abriu o placar para os donos da casa, após boa trama pela direita, enquanto Martin Braithwaite empatou para o Grêmio no rebote da finalização de Amuzu.

O frango histórico. Quando o jogo parecia ter acalmado os ânimos iniciais, veio o fatídico lance do goleiro Diego Vitor. João Lucas finalizou próximo ao círculo central, e a bola veio perdendo força, mas, de maneira inacreditável, o arqueiro do Athletic foi enganado pelo quique da bola e engoliu um frangaço. Nem o lateral do Grêmio acreditou.

Athletic 1x2 Grêmio



⚽️ João Lucas



UM DOS MAIORES FRANGOS DA HISTÓRIA



🏆 Copa do Brasil | 2ª fase (jogo único)



pic.twitter.com/0qn78eF5CN -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) March 12, 2025

Volta por cima? É natural que um jogador se abale por uma falha, mas não foi o caso de Diego Vitor. O pós-frango do goleiro do Athletic teve duas defesas importantes, uma dificílima no lance seguinte a virada do Grêmio. Foi um dos personagens do primeiro tempo, por bem ou por mal.

Luan Cândido complica o Grêmio. O lateral esquerdo recebeu o segundo amarelo após entrada dura em Lincoln, próximo ao círculo central, e deixou o Tricolor Gaúcho com um jogador a menos por pelo menos 50 minutos.

Expulsão cobra o seu preço. Os primeiros dez minutos da etapa complementar foram um pesadelo para a equipe de Gustavo Quinteros. Não apenas sofreu o gol de empate, mas poderia, também, ter amargado a virada. Contou com a sorte em jogada de Welinton Torrão, que fez tudo certo, mas, na hora de estufar as redes, mandou para fora.

Diego Vitor vira vilão de vez. Ele já tinha conseguido melhorar, mas, novamente, o goleiro do Athletic acabou sendo personagem negativo na partida. Aos 43 minutos do segundo tempo, ele saiu muito mal do gol e entregou o terceiro a Arezo. O imortal Grêmio dava mais uma prova da sua alma copeira.

Reviravolta bizarra no fim. No último ataque da partida, quando tudo parecia perdido, uma falha bizarra resolveu ajudar o Athletic. João Lucas, autor do segundo gol, tentou cortar cruzamento da direita e, de canela, mandou contra a meta de Gabriel Grando. Empate e penalidades pela frente em São João Del Rei.

Pênaltis com muita emoção. As equipes converteram várias cobranças consecutivas, até que o zagueiro Edson Miranda parou nas mãos de Gabriel Grando, herói da noite para o Grêmio.