Franca perde do Quimsa e define ida à semi da Champions das Américas no jogo 3

O Franca perdeu do Quimsa, da Argentina, por 88 a 78, na noite desta quarta-feira, no Pedrocão, e empatou a série das quartas de final da Champions League das Américas em 1 a 1. O terceiro e decisivo confronto entre os dois últimos campeões continentais acontece nesta quinta-feira, às 20h40 (de Brasília), novamente em Franca.

Esta foi a primeira derrota do Franca nesta temporada de Champions das Américas de Basquete. Vale destacar que o duelo marca o embate dos últimos dois campeões: Franca (2023) e Quimsa (2024).

O time argentino dominou boa parte do jogo, aproveitando os erros dos brasileiros, que tiveram dificuldades no ataque e na defesa. O primeiro quarto foi equilibrado, mas o Quimsa se impôs defensivamente e abriu vantagem. No segundo período, os argentinos chegaram a ter nove pontos de frente, mas Franca reagiu e foi para o intervalo perdendo por 47 a 43.

Final de Jogo Sesi Franca 78 x 88 Quimsa Amanhã às 20h40 no Ginásio Pedrocão: último e decisivo jogo da série de quartas de final ? Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) March 13, 2025

No terceiro quarto, o Quimsa voltou a se distanciar no placar, aproveitando os erros de Franca e ampliando a diferença para dez pontos. O time brasileiro tentou reagir no último período, chegando a diminuir a desvantagem para dois pontos após uma bola de três de Didi, mas os argentinos responderam rapidamente e mantiveram o controle até o fim. Lucas Dias foi o cestinha da partida com 28 pontos, enquanto Muller liderou a pontuação do Quimsa com 23.

Outros resultados desta quarta-feira pela Champions League das Américas:

Minas 79 x 70 Instituto de Córdoba