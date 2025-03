Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir à final do Carioca 2025

Fluminense e Flamengo duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta — para RJ, AP, RO, RR, AM, AC, BA, AL, PI, PA, ES, MA, SE, DF), Band (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube). O Placar UOL acompanha os lances da final em tempo real.

Será a quinta final entre os clubes nos últimos seis anos. A última delas foi vencida pelo Tricolor por 4 a 3 no agregado, em 2023. O Rubro-Negro é o atual campeão, superando o Nova Iguaçu na final do ano passado.

O Flamengo eliminou o Vasco na semifinal. A equipe de Filipe Luís venceu as duas partidas, somando 3 a 1 no agregado. Do outro lado, os comandados por Mano Menezes superaram o Volta Redonda, com direito a goleada na primeira partida (4 a 0).

Fluminense x Flamengo -- Campeonato Carioca 2025