Fla x Flu coloca Filipe Luís em duelo com sua pedra no sapato: Mano Menezes

Do UOL, no Rio de Janeiro

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, hoje, às 21h30, no Maracanã, colocará Filipe Luís frente a frente com Mano Menezes, sua pedra no sapato até aqui.

Foi diante do experiente treinador tricolor que o ex-lateral sofreu sua única derrota no comando do Rubro-Negro. Mais do que isso, o time da Gávea sequer conseguiu fazer gol no rival com o gaúcho à beira do campo. No duelo da Taça Guanabara, por exemplo, um empate por 0 a 0.

Rivalidade

Filipe Luís perdeu para o Flu de Mano em outubro do ano passado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele foi apenas seu terceiro jogo como técnico do Fla. Na ocasião, o Tricolor lutava contra o rebaixamento e venceu por 2 a 0.

Após garantir a classificação para a final do Estadual, Mano fez questão de lembrar do seu feito. O técnico tricolor também destacou a mudança de mentalidade de sua equipe.

Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota do Flamengo do Filipe é para a gente. Mas cada jogo tem sua história. As finais têm jogo, estratégias, um monte de coisa. Estamos pensando na gente. A equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que nos possibilita jogar contra qualquer adversário.

Mano Menezes

Já o duelo da Taça Guanabara foi marcado pelo forte calor no Rio de Janeiro, o que prejudicou a qualidade técnica do jogo. O Flamengo, na ocasião, foi superior, criou oportunidades, mas não conseguiu traduzi-las em gols. Após aquele jogo, Filipe Luís disse que o Fluminense não tinha a obrigação de atacar.

Na verdade é um jogo difícil, Fla x Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles.

Filipe Luís, após o 0 a 0 com o Flu na Taça Guanabara

Mano acredita que agora, porém, o cenário é outro. O treinador deu a entender que o Fluminense será mais ofensivo.

No jogo da fase classificatória, por precisarmos muito daquele ponto, tivemos que assegurá-lo primeiro, então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouco mais de segurança. Acho que para você ganhar uma final tem que ser mais completo e nós vamos tentar ser essa equipe mais completa.

Mano Menezes, após a classificação para a final

Filipe Luís tem 100% de aproveitamento em finais

Se o retrospecto contra Mano, até o momento, não é favorável, há uma estatística positiva ao lado de Filipe Luís. O técnico tem 100% de aproveitamento em finais e ainda não sabe o que é ser vice.

Ele disputou a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa Rei deste ano e venceu ambas. Além disso, faturou a Taça Guanabara na campanha do Estadual. Desde setembro, quando deixou a base e assumiu o time, são 25 jogos, 18 vitórias, seis empates e uma derrota, além de uma sequência de 22 partidas de invencibilidade.

Como treinador, a gente vive achando que o próximo adversário é o mais difícil. Eu não posso pensar em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de invencibilidade. Se você me falar dos jogos que estou sem perder, eu nem penso mais. Essas manchetes são para vocês (da imprensa). Bom que falem bem. Estou desfrutando esse processo de aprendizado.

Filipe Luís

Mano nunca convocou Filipe Luís

Uma curiosidade é que Mano Menezes nunca convocou Filipe Luís no período em que o técnico comandou a seleção brasileira. Foram exatos dois anos e quatro meses como treinador da Amarelinha, entre 2010 e 2012.

A primeira convocação do ex-lateral foi ainda em 2009, com Dunga. Na ocasião, Filipe Luís defendia o Deportivo La Coruña, da Espanha.

O agora técnico do Flamengo, porém, sofreu uma grave lesão em 2010. Já no Atlético de Madrid, ele fraturou a fíbula, que o deixou afastado longo tempo dos gramados.