Fernando Romboli chega às quartas nas duplas em Indian Wells

O brasileiro Fernando Romboli está realizando uma grande campanha em sua participação no Masters 1000 de Indian Wells. Ao lado do australiano John Patrick Smith, o tenista alcançou as quartas de final do evento após ingressar na chave de duplas devido a desistências.

Na madrugada desta quarta-feira, Romboli e Smith superaram os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, considerados os sextos favoritos em Indian Wells. A vitória complicada veio por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 10-5. .

Agora, a busca será pela vaga na semifinal. Os próximos adversários de Romboli e Smith em Indian Wells estão definidos: o indiano Yuki Bhambri e o sueco Andre Goransson.

Longe de ser um iniciante no tênis, Romboli tem 36 anos e ocupa a 82ª posição no ranking de duplas da ATP, sua melhor colocação na carreira. Em simples, ele teve o ano de 2011 como auge, quando chegou a 236 do mundo.