Ex-UFC afirma que derrota para Ankalaev "humanizou" Alex Poatan

A derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev no UFC 313, no último sábado (8), segue repercutindo no mundo do MMA. Desta vez, o veterano Matt Brown comentou sobre o revés do brasileiro e afirmou que o resultado serviu para 'humanizar' o lutador, que estava invicto no meio-pesado (93 kg) com três defesas de cinturão, com vitórias por nocaute contra Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree.

Na visão do ex-atleta do Ultimate, o striker paulista teve seu nome alavancado pela companhia devido ao impacto que causou na divisão, vencendo quatro ex-campeões em cinco confrontos antes do tropeço do último final de semana. Por outro lado, Brown parece acreditar que a derrota para o russo mostrou que Alex tem vulnerabilidades que não apareceram nas últimas lutas.

"Não acho que exposto seja a palavra certa, mas acho que o humanizou. Porque ele estava vivendo de todo esse hype. O UFC é mestre em promover os caras. Acho que todos nós, e é difícil para qualquer um ou seguidores astutos do jogo, como eu ou você ou lutadores que entendem todas as complexidades disso, é difícil para nós ignorarmos a quantidade de hype que as pessoas colocam nele. Eles fazem isso o tempo todo", disse no último episódio do podcast 'The Fighter vs. The Writer'.

Na sequência, o veterano normalizou a derrota de Alex Poatan para o atual campeão. Brown também recordou que a maioria dos lutadores do UFC passam por momentos delicados após tropeços na organização, e que é difícil permanecer em alta por muito tempo no evento.

"Neste esporte, é isso que acontece, você se torna humanizado se continuar lutando. Exposto, eu não diria necessariamente exposto porque Ankalaev não conseguiu a queda. Se ele o tivesse derrubado e batido nele no chão, ok, ele teria sido exposto. Sabemos muito claramente o que é agora, mas ele defendeu suas quedas muito bem. Até causou muitos danos ao ser empurrado contra a grade", finalizou.

Próximo passo de Poatan

Após sofrer o primeiro revés na categoria do meio-pesado do UFC, Alex Poatan deve ser o primeiro desafio de Ankalaev como campeão dos 93 Kg. A tendência é que, caso confirmada, a luta aconteça em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vale lembrar que o novo detentor do título da divisão usou a rede social 'X' para pedir a primeira luta como campeão no país do Oriente Médio.

Por outro lado, Poatan segue em recuperação da derrota do último do fim de semana e aguarda a oficialização da revanche contra o seu algoz. Vale lembrar que, o atleta do Daguestão se tornou apenas o segundo lutador da organização a superar o 'Lutador do Ano' de 2024 - ao lado de Israel Adesanya.