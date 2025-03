Ex-São Paulo marca em goleada do Kawasaki Frontale na Liga dos Campeões da Ásia

Nesta quarta-feira, os dois últimos jogos das oitavas de final decidiram os classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. O Kawasaki Frontale, do Japão, venceu o Shanghai Shenhua, da China, por 4 a 0, com destaque para o gol do ex-são-paulino Erison, enquanto o Gwangju FC, Coreia do Sul, superou o Vissel Kobe, do Japão, por 3 a 0, com a partida indo para a prorrogação.

? ????????? ? ?? Kawasaki Frontale are back! ? Seizing their chance and returning to the #ACLElite quarter-finals for the first time since 2017! pic.twitter.com/TISuPZKPP3 ? #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) March 12, 2025

Os confrontos das quartas de final da competição serão definidos por meio de um sorteio realizado pela Confederação de Futebol da Ásia (AFC). O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, também avançou para a próxima fase.

Kawasaki Frontale x Shanghai Shenhua

O Shanghai Shenhua surpreendeu e venceu o jogo de ida em casa, no Shanghai Stadium, por 1 a 0. No jogo de volta, em casa, o Kawasaki Frontale não deixou a zebra acontecer pela segunda vez e goleou por 4 a 0.

Dois brasileiros marcaram para o time da casa. O primeiro foi Erison, que disputou 19 jogos pelo São Paulo em 2023, fazendo o segundo gol aos 19 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, com o placar em 3 a 0, o ponta Marcinho, com passagens pelo Internacional e Fortaleza, fez o quarto gol do time da casa e garantiu a goleada.

O lateral direito Asahi Sasaki foi o autor do primeiro gol, aos 24 minutos do primeiro tempo, e também deu a assistência para o gol de Erison. O outro jogador a marcar na partida foi Tatsuya Ito, aos 21 minutos do segundo tempo, com assistência de Marcinho.

FT | ?? Gwangju FC 3??-0?? Vissel Kobe ?? (3??-2?? on agg) Jasir Asani is the hero once again for Gwangju! #ACLElite | #GWAvVIS pic.twitter.com/gOwC6RZOea ? #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) March 12, 2025

Gwangju FC x Vissel Kobe

O Gwangju FC conseguiu reverter o placar agregado de 2 a 0 para o Vissel Kobe e venceu por 3 a 0 em seu estádio, o Gwangju Football Stadium. A equipe Coreana aplicou dois gols no tempo regulamentar e, na prorrogação, conseguiu o gol da classificação.

O atacante coreano Jung-In Park abriu o placar para o time da casa aos 18 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 40 minutos, foi a vez do albanês Jasir Asani marcar, de pênalti. O 2 a 0 levou a partida para a prorrogação.

O brasileiro Bruno Souza, de 28 anos, que jogou pelo Brasiliense e pelo Lemense, entrou na prorrogação no lugar do zagueiro Sang-ki Min. A partida se encaminhava para os pênaltis quando novamente Jasir Asani marcou, com assistência de Kyoung-Rok Choi, para vencer o jogo por 3 a 0.