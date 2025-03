Ex-campeão do UFC culpa "estilo de vida" de Alex Poatan por derrota para Ankalaev

Um dos assuntos mais comentados antes do UFC 313 voltou à tona após a realização do evento no sábado (8), em Las Vegas (EUA). A forma como Alex Pereira conciliou a preparação para sua última defesa de título no Ultimate com a presença em compromissos comerciais, que também incluíam longas viagens, passou de motivo de preocupação e questionamentos a alvo de críticas por parte de fãs e especialistas no esporte, depois que 'Poatan' perdeu seu cinturão meio-pesado (93 kg) para Magomed Ankalaev.

Um dos que culpabilizaram o excesso de atividades extras do agora ex-campeão meio-pesado do UFC durante seu camp de preparação para a luta principal do UFC 313 foi Henry Cejudo. Ex-detentor dos cinturões peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate, o experiente lutador americano criticou a 'dupla jornada' do atleta brasileiro e sugeriu que sua parte física pode ter sido afetada por isso - em recente episódio do podcast 'Pound For Pound'.

"Eu acho que o estilo de vida de Alex Pereira está finalmente meio que pesando para ele. As viagens, o 'Chama', muitas das paródias e muita coisa que ele está fazendo, não está sendo de nenhuma ajuda para ele. A razão pela qual eu digo isso é porque o corpo dele parecia um pouco diferente. Ele parecia um pouco gordinho, ele parecia com o rosto um pouco mais cheio entrando (na luta). Nós temos que dar crédito a Magomed Ankalaev. Ele fez um trabalho muito bom com sua postura. Ele não reagiu a muitas das coisas de Pereira. O cara manteve as mãos para cima o tempo inteiro, e não apenas isso, mas Alex Pereira também tem problemas com canhotos", analisou Cejudo.

Atrapalhou ou não?

Antes mesmo da derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, muitas figuras importantes do mundo das lutas questionavam as possíveis distrações de Alex Poatan durante o seu camp. O brasileiro, no entanto, tratou de minimizar as preocupações com sua preparação para a disputa e afirmou que tudo estava dentro do seu planejamento de carreira.

Dentro do octógono, porém, a atuação abaixo do esperado do então imbatível campeão dos meio-pesados trouxe novamente o assunto à tona. De fato, Poatan não parecia o mesmo lutador de outras lutas diante de Ankalaev, mas é impossível cravar com certeza se a preparação dividida entre treinos e compromissos comerciais interferiu, de fato, na derrota do striker paulista ou se foi apenas mérito do rival russo em anular seu jogo.