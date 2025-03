Ex-atacante, Ricardo Oliveira acompanha treino do São Paulo

A reapresentação do São Paulo contou com uma figura inusitada. O ex-atacante Ricardo Oliveira, que soma duas passagens pelo Tricolor, acompanhou o treino da equipe, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

O ex-jogador, hoje com 44 anos, viu de perto as primeiras atividades do clube do Morumbis após a eliminação para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. Ele apareceu junto de Igor Vinícius, Oscar, Marcos Antônio e Lucas.

O atual camisa sete do São Paulo, inclusive, já dividiu vestiário com Ricardo Oliveira. Em 2010, os atletas jogaram juntos pelo Tricolor Paulista. Lucas estava em seu primeiro ano como jogador profissional, enquanto o ex-centroavante defendia a equipe pela segunda vez.

Ricardo Oliveira iniciou sua trajetória no São Paulo em 2006. O ex-jogador fez parte do elenco campeão brasileiro e vice da Libertadores e se despediu do Tricolor no mesmo ano. Ele retornou ao clube em 2010, mas novamente teve uma passagem rápida. Ao todo, o ex-atacante soma 14 gols em 29 jogos pela equipe são-paulina.

Além do São Paulo, Ricardo Oliveira defendeu outros clubes do Brasil, como Portuguesa, Santos, Atlético-MG e Coritiba. Em seu período no futebol europeu, acumulou passagens por time como Milan, Valencia e Real Betis. Ele também tem no currículo convocações para a Seleção Brasileira.