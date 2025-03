Espanha sub-17 convoca filho de Marcelo: ele ainda pode defender o Brasil?

Aos 15 anos de idade, Enzo Alves, filho do ex-jogador Marcelo, foi convocado para defender a seleção sub-17 da Espanha.

O que aconteceu

Centroavante do Real Madrid, ele está no grupo que disputará o Campeonato Europeu. A competição acontece entre os dias 19 de maio e 1º de junho, na Albânia.

É a primeira vez que Enzo defenderá a seleção sub-17 espanhola. Até então, ele vinha sendo chamado para a categoria sub-16.

Enzo tem dupla nacionalidade e preferiu atuar pela "La Roja". Filho de pais brasileiros, ele nasceu na Espanha em setembro de 2009, enquanto Marcelo ainda jogava pelo Real Madrid.

Mesmo assim, ele ainda pode jogar pela seleção brasileira no futuro. De acordo com regra da Fifa, um atleta pode jogar por outro país mesmo que já tenha atuado nas categorias de base de sua nação de origem (até o sub-21). Isso levando em conta que ele já possua a cidadania do país que deseja vir a defender, como é o caso de Enzo.

Promessa do futebol espanhol, Enzo joga como centroavante e é formado nas categorias de base do Real Madrid. Diferente de Marcelo, ele é destro, e já é um pouco mais alto que o pai —tem 1,76 m, contra 1,74 m do ex-lateral.