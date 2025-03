Entenda por que Giay ficou de fora dos relacionados do clássico contra o São Paulo pelo Paulista

Agustin Giay, lateral direito do Palmeiras, não entra em campo há mais de um mês. Na última segunda-feira, o argentino não esteve nem presente no banco de reservas pois sofreu uma entorse. O problema foi revelado pelo técnico Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Allianz Parque.

"O Giay está lesionado, teve um problema, uma entorse, uma entrada no treino com o Vitor Roque. Chegou e lesionou o Giay (risos). Tem que ser assim. É no treino que nos preparamos para o jogo. Infelizmente houve um problema, uma entorse, um problema que estamos tratando. Por isso ficou de fora", disse Abel.

Nesta temporada, Giay tem sido dos jogadores de linha com menos tempo em campo. De acordo com apuração da Gazeta Esportiva, a lesão do argentino não é grave. No Estadual, ainda, há o limite de sete estrangeiros por jogo, o que obriga um estrangeiro do elenco a ficar de fora de qualquer forma.

Mais um sprint. Mais uma vitória. Mais uma noite increíble em #FamíliaPalmeiras! Obrigado, torcida que canta e vibra! ? pic.twitter.com/tcVmiPRYtY ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2025

Contra o São Paulo, dos gringos, três deles foram titulares: os meias Richard Ríos e Emiliano Martínez, além atacante Facundo Torres. O banco contou com mais quatro: o lateral Piquerez, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López.

A última vez que Giay esteve em campo, foi no dia 25 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na Arena Barueri. Depois disso, ficou de fora até do banco de três jogos, incluindo este ultimo contra o São Paulo. Ele esteve à disposição em outros sete, sendo o último diante do São Bernardo, pelas quartas.

O técnico Abel Ferreira tem alternado a titularidade da lateral direita entre Marcos Rocha e Mayke. O primeiro disputou 12 jogos, sendo oito como titular. Ele ainda soma uma assistência. Enquanto Mayke fez 11 partidas, começando seis delas entre os 11 iniciais.