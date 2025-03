Diretor de base do Santos detalha reforma do CT Rei Pelé e dá prazo para conclusão de obras

Nesta quarta-feira, o diretor das categorias de base do Santos, José Renato Quaresma, trouxe novos detalhes sobre a reforma do CT Rei Pelé. Assim como na manutenção da Vila Belmiro, o pai de Neymar é quem está à frente do projeto e tem tomado as rédeas dos planos.

Segundo o dirigente, a reforma será de suma importância para reunir os atletas em um único local e, consequentemente, trazer mais qualidade ao Santos.

"Agora, estamos presenciando o Neymar Pai, através da NR Sports, trazendo parceiros para nos ajudar a mudar algumas partes estruturais do CT Rei Pelé. Essa primeira parte dessa remodelação toda que nós vamos fazer ali embaixo, vai trazer uma qualidade maior para a sequência de jogos. Hoje nós temos só dois vestiários, e vamos ter quatro, então vamos poder abranger dois jogos no mesmo dia, coisa que não estamos fazendo porque existe um problema. Nós também vamos levar para lá uma nova academia. Os atletas vão treinar na academia no mesmo horário dos atletas que estão em campo. Parte de fisioterapia, fisiologia. Tudo isso vai ser transferido para o CT e não mais na Vila Belmiro. O que eu vejo de melhoria é que você não precisa ficar se dividindo no clube", disse José Renato Quaresma em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

"Na parte de cima, nós vamos ter as salas das comissões técnicas da categoria. Isso tudo vai facilitar um trabalho mais conjunto, hoje tudo é muito dividido. Nós entendemos que as melhorias que estão sendo feitas vão trazer qualidade para o Santos em questão de atletas mais preparados, mais juntos", complementou.

O diretor de base ainda deu um prazo para o término das obras: "O planejamento que estamos com relação às datas seria do final de abril ao meio de junho. Entre demolição, construção e adequação".

José Renato Quaresma também comentou sobre o projeto da nova Vila Belmiro. O dirigente destacou as possibilidades que estão sendo discutidas sobre a localização da futura arena e citou o CT Meninos da Vila, que fica bem na entrada de Santos.

"Existe um dos projetos em que o estádio seria lá (no CT Meninos da Vila). Essa possibilidade é bem pequena, eu diria que, dos projetos, é o menor possível. Existe a possibilidade do estádio ser aqui na Vila Belmiro, existe a possibilidade de um outro terreno aqui em Santos e preservar a Vila Belmiro. Mas o CT Meninos da Vila, por exemplo, pode entrar em uma futura troca ou num futuro pagamento do CT novo que estamos levantando. Essas possibilidades fazem com que a gente não mexa muito com ele. Assim que todas as possibilidades estiverem definidas, aí sim vamos dar um destino a ele", explicou.

Por fim, Quaresma ainda afirmou que o Centro de Treinamento Meninos da Vila está sob avaliação para que o futuro do local seja definido. Não há pressa, já que a prioridade é a reforma do CT Rei Pelé.

"Este CT (Meninos da Vila) está sendo avaliado em vários quesitos. Pode até ser que no futuro o Santos possa fazer a venda dele, para que possa arrecadar dinheiro para um novo estádio ou um novo CT. Estamos dando prioridade ao CT Rei Pelé, nesse que tem mais jogos oficiais, que tem uma estrutura maior para o mundo ver, porque hoje o mundo acompanha a base do Santos também", finalizou o diretor.