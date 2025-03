Daniel Cormier questiona possível sucesso de Poatan como peso-pesado no UFC

O confronto entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev segue sendo tema de análise entre grandes nomes do MMA. Desta vez, foi Daniel Cormier quem opinou sobre os próximos passos do brasileiro após a derrota no último sábado (8). Segundo o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC, Poatan não deve migrar para outra categoria de peso.

Atualmente comentarista da ESPN, Cormier declarou que o ritmo e a pressão exercidos por Ankalaev evidenciaram as dificuldades que Pereira teria em duelos contra rivais mais pesados. Para ele, a falta de efetividade nos momentos em que a luta ocorreu junto à grade reforça a ideia de que o ex-campeão não teria sucesso na divisão de cima.

"Quando assistimos à luta contra Ankalaev no sábado, acho que ele meio que atingiu o peso máximo que pode levantar. Não acho que ele seja forte o suficiente para enfrentar alguém maior, porque a quantidade de pressão que Ankalaev foi capaz de gerar sem que o perigo voltasse contra ele, como esperávamos... Esses pesos-pesados ??meio que passariam direto pelo que ele estava jogando", disse 'DC' em seu programa 'Good Guy / Bad Guy' no canal do YouTube da ESPN MMA.

Críticas à preparação de Poatan

Vale lembrar que Cormier já havia sido um dos principais críticos da agenda de viagens de Poatan durante o camp para o UFC 313. De acordo com o ex-lutador, os compromissos publicitários comprometeram a preparação do brasileiro para o duelo mais desafiador de sua carreira.

Antes da luta, Pereira era cotado como possível desafiante ao cinturão dos pesos-pesados em caso de vitória. No entanto, com o revés inesperado, o foco agora está em uma revanche contra Ankalaev, possivelmente no segundo semestre de 2025-caso o russo consiga seu pedido de lutar em Abu Dhabi atendido.

Poatan despenca no ranking

Após sofrer sua primeira derrota na divisão dos meio-pesados, Alex Pereira despencou no ranking peso-por-peso do UFC. Na atualização desta terça-feira (11), o brasileiro caiu da terceira para a oitava posição, perdendo seu posto para Ilia Topuria, atual campeão dos penas (66 kg). Enquanto isso, Ankalaev estreou na seleta lista ocupando a sexta colocação.

Apesar da derrota, o histórico vitorioso de Poatan no evento indica que ele pode disputar o cinturão novamente já em sua próxima luta. Até porque, o próprio campeão já declarou publicamente que não teria problema em conceder a revanche ao brasileiro.