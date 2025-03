Dana White confirma interesse do FBI em firmar parceria com UFC para treinamento de agentes

Ventilada no fim de fevereiro, ainda como um rumor, a hipotética parceria entre FBI e Ultimate pode estar mais próxima de ser concretizada do que os fãs e imprensa especializada imaginam. Isso porque Kash Patel, recém-empossado diretor da principal agência de segurança pública dos Estados Unidos, esteve presente 'in loco' na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), para acompanhar o card do UFC 313 do último sábado (8). Nos bastidores do evento, o novo líder do serviço de inteligência americano se reuniu com Dana White, que confirmou o interesse de cooperação entre as partes envolvidas.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o presidente do Ultimate abordou o tema ao ser questionado. E, na figura de representante da principal liga de MMA do mundo, Dana confirmou o interesse do FBI em, de fato, promover a parceria. Com as negociações em aberto, o cartola revelou que inúmeras figuras do ramo dos esportes de combate já se ofereceram para ocupar os cargos de eventuais treinadores dos agentes da agência de segurança pública.

"Depois que ele (Kash Patel) falou sobre aquilo (parceria entre UFC e FBI), o meu celular explodiu (de mensagens). Todo mundo quer ser treinador para o FBI agora. Muitas pessoas vieram (me perguntando). Mas ele (Patel) está falando sério sobre isso (parceria). Eu conversei com ele sobre isso hoje à noite e ele está falando muito sério. Então vamos ver como isso começa a acontecer", destacou White.

Como a parceria funcionaria?

Durante uma teleconferência, realizada no fim de fevereiro, com os 55 chefes dos vários escritórios de campo do FBI espalhados pelos EUA, Patel propôs melhorar o treinamento em artes marciais da agência com a ajuda de lutadores e treinadores do UFC. Durante a reunião virtual - a primeira liderada por Kash -, o recém empossado diretor teria sugerido, inclusive, que o Ultimate desenvolvesse programas para ajudar na preparação e aptidão física dos agentes que trabalham no serviço de inteligência americano.