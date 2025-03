Cristiano, meia da Portuguesa, retorna aos treinos após lesão na coxa

O meia Cristiano, da Portuguesa, retornou aos treinos nesta semana após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta sentiu um desconforto na partida contra o São Bernardo, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Cristiano foi o destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista, contribuindo com três gols e uma assistência. O meia teve seu contrato renovado até o fim do Estadual de 2026. Sua ausência foi sentida na última rodada do Estadual contra o Noroeste e no confronto da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB.