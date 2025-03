Coritiba anuncia contratação de Carlos De Pena, ex-Internacional

O Coritiba anunciou a contratação do uruguaio Carlos de Pena, ex-Internacional, para a temporada de 2025. O atacante de 33 anos ainda irá realizar os exames médicos e, se aprovado, integrará o elenco nos próximos dias.

Formado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, De Pena construiu grande parte da sua carreira na Europa. Com passagens pelo Middlesbrought, da Inglaterra, e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o jogador é conhecido no futebol brasileiro por defender o Internacional de 2022 até 2024.

Carlos de Pena é do Verdão! O meia uruguaio, de 33 anos, acumula experiência no futebol sul-americano e europeu. O jogador realizará exames médicos e, aprovado, integrará o elenco do Coritiba na temporada 2025.... pic.twitter.com/6PCpLADSNs ? Coritiba (@Coritiba) March 12, 2025

Após o seu contrato com o clube gaúcho acabar, De Pena foi contratado pelo Bahia em abril de 2024, disputando 37 partidas com um gol e quatro assistências. Mas, desde o início do ano, o uruguaio estava sem clube.

Está é a 14ª contratação do Coritiba para a temporada de 2025. O clube paranaense trouxe nomes como Maicon, ex-Santos, Rafinha, ex-São Paulo e Everaldo, ex-Corinthians.

Após a eliminação para o Maringá nas quartas do Campeonato Paranaense, o Coritiba só voltará a jogar contra o Vila Nova em abril. No Estádio Couto Pereira, essa será a estreia da equipe do técnico Mozart no Campeonato Brasileiro Série B.