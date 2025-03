Corinthians se classifica nos pênaltis contra o Guayaquil, diz Casagrande

O Corinthians vai reverter a vantagem do Barcelona de Guayaquil e se classificar para a fase de grupos da Libertadores, hoje (12), às 21h30, na Neo Química Arena, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O colunista destacou que a missão é difícil, mas apostou no ambiente da arena corintiana e no goleiro Hugo Souza em eventual disputa de penalidades.

Eu acho que o Corinthians vai classificar, e é mais possível que seja nos pênaltis. Se for para os pênaltis, a vantagem do Corinthians é gigantesca porque tem o Hugo Souza, mas o Corinthians pode classificar até durante a partida.

É duro, é muito difícil para qualquer um, mas aquele ambiente da arena do Corinthians não é fácil para nenhum time, principalmente para um time que não está acostumado a jogar com o Corinthians toda hora.

Walter Casagrande

O Barcelona venceu o jogo de ida por 3 a 0 e pode até perder por dois gols para ficar com a vaga.

Na visão do colunista, para dar a volta por cima no duelo, o Timão precisa corresponder à energia da fiel torcida para construir uma vitória por três ou mais gols de diferença.

O Barcelona de Guayaquil vai cair numa arena lotada, explodindo, com uma motivação e uma energia enormes, e o time do Corinthians precisa responder a esse apoio que a torcida sempre dá.

Walter Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra