Garro vai ao sacrifício e é titular em decisão da Libertadores; veja time

O Corinthians terá força máxima contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da 3ª fase da pré-Libertadores, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe alvinegra terá em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Garro será titular, mesmo após sentir dores na vitória sobre o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista. O atleta apresentou inchaço no joelho, devido ao seu problema crônico, chegou a ser poupado do treino da última terça-feira, gerando dúvida sobre a titularidade. No entanto, irá para o sacrifício.

O Barcelona também está desfalcado. Os 11 titulares são: Contreras; Carabalí, Arreaga, Chalá e Vallecilla; Arroyo, Oyola, Valiente, Leonai e Corozo; Rivero.

O Alvinegro paulista precisa reverter a desvantagem de ter perdido a partida de ida, no Equador, por 3 a 0.