Congresso do Brasileiro de Futsal 2025 acontece no dia 22 de março

A organização do Congresso do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 está a todo vapor, preparando-se para um evento que definirá os detalhes da competição. Agendado para o dia 22 de março, em São Paulo, o Congresso reunirá representantes de 20 equipes. Durante o encontro, serão discutidos o regulamento do campeonato e realizado o sorteio das chaves.

À medida que o evento se aproxima, o Congresso se estabelece como um passo essencial para garantir que todas as equipes estejam bem-informadas e prontas para o campeonato. A segunda edição promete elevar a emoção e intensificar a experiência dentro e fora das quadras.

Na edição do Campeonato Brasileiro de Futsal em 2024, o Fortaleza se sagrou campeão, após bater o Apodi Futsal-RN na final.

Representando as cinco regiões do Brasil, as equipes demonstram a diversidade e a força do futsal nacional. Confira os times confirmados: