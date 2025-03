Com um a mais, Corinthians bate o Cruzeiro e enfrenta o São Paulo na final da Supercopa feminina

Nesta quarta-feira, no Estádio 1ª de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e carimbou sua vaga na quarta final consecutiva da Supercopa feminina. Vic Albuquerque e deixou o único gol do Timão.

Após também eliminar o Grêmio nas quartas de final, o tricampeão Corinthians enfrenta o rival São Paulo na grande decisão, neste sábado, às 16h30 (de Brasília). Em sua primeira participação na Supercopa feminina, o Tricolor despachou, na semifinal, o Flamengo por 1 a 0.

O Corinthians conquistou todas as edições da Supercopa até o momento, superando Grêmio, Flamengo e Cruzeiro nas finais.

O JOGO

O Cruzeiro ficou com um a menos aos 12 minutos do primeiro tempo. A jogadora Camila Rodrigues, após falta dura, recebeu cartão vermelho direto e deixou a Raposa com apenas dez no 1º de Maio.

Mesmo com um a mais, o Corinthians, melhor na partida, não conseguia estufar as redes cruzeirenses. Até que, aos 37 minutos do segundo tempo, Letícia foi derrubada na área e a arbitragem assinalou o pênalti. Vic Albuquerque assumiu a cobrança e cravou para o Timão. Com a perna direita, a atleta do Alvinegro mandou no canto inferior esquerdo de Taty, que acertou o canto, no entanto não fez a defesa.

Pouco depois aos 42 minutos, Miriã derrubou Gabi Zanotti dentro da área e a arbitragem marcou mais uma penalidade. Duda Sampaio chamou a responsabilidade, porém a goleira cruzeirense, Taty, voou no canto direito e fez uma bela defesa.