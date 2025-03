Cinco bons motivos para Fonseca disputar torneio 'secundário' nos EUA

Atração do tênis brasileiro e mundial, João Fonseca fará sua estreia no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, contra o russo Pavel Kotov, após eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Os Challengers estão no segundo escalão entre os principais torneios de tênis do mundo, atrás dos ATPs 250, 500, Masters 1000 e Grand Slams. Mesmo assim, Fonseca tem bons motivos para disputar a competição.

Challenger estrelado

Mesmo que o torneio seja um nível abaixo das principais competições, o Challenger de Phoenix tem nomes fortes. Nuno Borges, nº 36 do mundo, defende o bicampeonato e busca o tri. O português também caiu na segunda rodada de Indian Wells. O carioca só enfrentará o europeu em uma possível final.

Flavio Cobolli, nº 40, pode encontrar João na semifinal. O italiano não resistiu em Indian Wells e, assim como João e Borges, foi para Phoenix.

Nas quartas, João tem chance de encontrar um ex-top 20: Reilly Opelka, hoje 114º colocado no ranking, já esteve na 17ª colocação. O norte-americano caiu no Masters de Indian Wells para Roman Safiullin, que perdeu na sequência e também foi para o Challenger.

Phoenix tem a melhor pontuação de Challenger

Phoenix é um dos Challengers que mais dá pontos aos tenistas: 175 pontos para o campeão. Outros Challengers variam entre 50 e 175.

Além dos 175 pontos, o vencedor leva 38,4 mil dólares (R$ 224,96 mil na cotação atual). A premiação completa disponível no torneio chega a R$ 1,4 milhão, dividida entre os competidores.

Estreia mais tranquila?

No Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca caiu contra o britânico Jack Draper, nº 14 do mundo. Antes, venceu na estreia Jacob Fearnley, nº 81 no ranking.

No Challenger de Phoenix, o primeiro adversário do brasileiro está fora do top 100: Fonseca encara Pavel Kotov, atual 102º do ranking, mas que chegou ao top 50 no ano passado.

Seguir jogando antes de Miami

João vai se manter com ritmo de jogo nesta semana mesmo após a queda em Indian Wells.

O brasileiro seguirá jogando em quadra rápida como preparação para o Masters de Miami, próximo torneio do brasileiro na semana que vem.

Escala em Phoenix

A viagem de Indian Wells para Phoenix não tem grande impacto na logística de João Fonseca. A distância é de apenas 438 quilômetros.

Phoenix serve praticamente como escala entre Indian Wells (Costa Oeste dos EUA) e Miami (Costa Leste). Depois do Challenger, o brasileiro embarca para a Flórida para o próximo Masters.