De tiro com arco a pickleball: o que experimentar na CBC & Clubes Expo

Você já teve a oportunidade de tentar acertar a flecha no alvo no tiro com arco? E de praticar o pickleball? Essas são algumas das experiências interativas que a CBC & Clubes Expo oferece aos visitantes. A ideia é aproximar essas e outras modalidades às pessoas e às instituições esportivas para ampliar o número de praticantes pelo país.

Eu nunca tinha atirado. Já tinha assistido pela televisão, sabia que era difícil, mas achei mais difícil do que parece, inclusive. Tem de ter muita força no braço e segurar bem firme, e aí eu não tive muita firmeza na mão para soltar (risos). Mas foi bem bacana.

Rafaela Crepaldi

Diversas modalidades

Além do tiro com arco e do pickleball, há tênis de mesa, sinuca, tabelas de basquete e minigolfe. O evento acontece no Royal Palm Hall, em Campinas, até sábado.

No tiro com arco, um dos instrutores é Marcos Bortoloto. Ele disputou os Jogos Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro.

Visitantes praticam pickleball na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

É legal fazer a pessoa ter contato com a modalidade, importante para difundir. Aqui a gente tem uma grande vantagem: vieram alguns presidentes dos clubes aqui e acredito que, caso ele se interesse e tiver condições de aplicar, vai colocar no clube dele, e isso vai chamar mais gente.

Marcos Bortoloto

Na feira, são dois tamanhos de arco à disposição. Um é para crianças entre 6 e 10 anos e outro para adultos.

No caso do tênis de mesa, há atletas disponíveis para "bater bola". Eles pertencem a uma academia de Campinas, explicam as regras da modalidade e também jogam com os expositores de outros estandes e visitantes.

Sempre assisti pela TV e não temos a noção exata de como é jogar, de como é recepcionar um saque de um atleta profissional. Queria ter essa experiência, ver como é o saque, o efeito. Foi bem interessante. Gostei bastante.

Uelisson Colatto

Tênis de mesa na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"É legal essa proximidade. Trazer essa experiência, pode mostrar o tênis de mesa como um esporte, explicar as regras. E está tendo uma boa procura, ainda mais com a transmissão de alguns campeonatos pela CazéTV, estão atingindo muita gente", disse Pedro Guedes, representante da CBTM no estande.

O pickleball é um esporte de raquete que ainda é pouco conhecido no Brasil. O UOL publicou uma matéria sobre a modalidade no começo do ano, em um papo com Mariana Humberg, brasileira que se tornou uma das mais bem ranqueadas no mundo.

A importância dessa interatividade é alguém poder testar. O pickleball é muito inclusivo pela facilidade, pela simplicidade do desenvolvimento. Você consegue, em uma aula, se divertir. Para a gente, é muito importante estar em um evento assim, com pessoas de várias áreas circulando, de vários esportes, porque entendemos que pode trazer benefícios de saúde e pode incluir uma série de exercícios.

Marcos Paulo, diretor-técnico da Confederação Brasileira de Pickleball

No estande da Liga Nacional de Basquete, é possível dar alguns arremessos em uma tabela dupla. O local também tem exposição troféus de várias categorias.

Há ainda um minigolfe onde é possível dar tacadas. Ele está na exposição do Caxangá Golf & Country Club, de Recife.

Estande do NBB Caixa permite visitantes a darem arremessos em equipamento com tabelas de basquete Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Outro local que tem tabela de basquete é o estande da Recoma. Ele conta ainda com uma máquina para ver a força do soco, uma boneco utilizado em academias de luta e uma espécie de máquina de escalada.

Uma mesa de bilhar na expo também pode ser utilizada. Uma das palestras, inclusive, é "Sinuca e Bilhar: O crescimento e o potencial desse esporte no Brasil e nos clubes de prestígio".