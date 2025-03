Casagrande: Gosto do Vitor Roque, mas simulação e deboche pegaram mal

Vitor Roque fez uma boa estreia no Palmeiras, mas a simulação do pênalti que definiu a semifinal do Paulistão e o semblante de deboche após o lance soaram mal, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (12).

Achei a estreia dele muito boa, não dá para manchar só por causa da simulação, mas eu não gostei da cara que ele fez de deboche com a simulação e depois quando ele saiu de maca — aquele sorriso de 'eu sou mais esperto'.

Aquilo não pegou legal. Eu gosto do Vitor Roque, mas ele tem que mudar esse jeito. Foi a estreia, ele foi bem, mas tanto a queda como esse sorriso do deboche eu achei muito feio. Muito feio.

Walter Casagrande

Apesar disso, Casão elogiou as qualidades de Vitor Roque como centroavante e ressaltou uma jogada da estreia no Palmeiras.

Ele tem velocidade, força física, ele é um jogador inteligente, sai da área e abre espaço e consegue dar o passe como ele fez com o Facundo.

Aquela jogada não pode só olhar a assistência, tem que olhar o movimento que ele fez — ele saiu da área e naquele espaço que ele deixou, o Facundo entrou e ele mesmo deu assistência.

Isso é uma jogada inteligente de um centroavante que pensa o jogo, não é aquele cara que baixa a cabeça e sai correndo.

Walter Casagrande

