Calleri alcança marca negativa em clássicos pelo São Paulo após derrota para o Palmeiras

Calleri está longe de viver seu melhor momento com a camisa do São Paulo. O argentino voltou a passar em branco na última segunda-feira, na derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, e alcançou marca negativa em clássicos pelo Tricolor.

O camisa nove chegou a dez jogos seguidos sem marcar um gol sequer em duelos contra os principais rivais do time são-paulino. A última vez que o centroavante marcou em um clássico foi em janeiro de 2024, quando anotou o primeiro gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 2 a 1.

Após o tento, no entanto, o homem-gol tricolor nunca mais conseguiu furar as defesas de Corinthians, Palmeiras e Santos. Calleri disputou dez clássicos, sendo cinco contra o Alviverde, três contra o Timão e dois contra o Peixe. Seis deles ocorreram no ano passado, enquanto os outros quatro aconteceram na atual temporada.

Em contrapartida, o jogador de 31 anos distribuiu duas assistências nos últimos clássicos contra Corinthians e Santos, ambos válidos pelo Paulistão. No período sem tentos em clássicos, ele ainda contribuiu com outro passe para gol, concedido no empate em 2 a 2 com o Timão, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024.

Contra o Palmeiras, Calleri quase conseguiu espantar a má fase em clássicos. Na reta final do primeiro tempo, logo após o gol do Verdão, o argentino cabeceou sozinho na grande área, mas a bola passou ao lado do gol de Weverton.

Apesar da ausência de bolas na rede, o camisa nove seguiu sendo importante para o sistema ofensivo do São Paulo no último Choque-Rei. Devido à pouca criatividade na armação das jogadas, Calleri foi acionado diversas vezes, brigou pelo alto com a defesa do Palmeiras e fez o que pôde para colocar o Tricolor na final, o que não aconteceu.

Dono de três gols do São Paulo no ano, Calleri terá mais de um mês para se preparar para o próximo clássico da equipe. De acordo com a tabela básica do Brasileirão, o Tricolor enfrenta um rival paulista novamente nos dias 19, 20 ou 21 de abril. O adversário será o Santos.