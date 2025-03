Bruninho destaca personalidade de Cristiano em vitória do Campinas

O Vôlei Renata Campinas precisou sair das adversidades para alcançar a quarta vitória seguida na Superliga Masculina. Na noite desta terça-feira, os campineiros chegaram a ficar atrás do placar duas vezes, mas derrotaram Joinville, por 3 a 2 (21/25; 25/17; 17/25; 25/23 e 15/13), na Arena Jaraguá, no interior de Santa Catarina, pela oitava rodada do returno da competição. O central Judson foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

Outro destaque veio do banco de reservas. O levantador Cristiano entrou na vaga de Bruninho, ainda no segundo set, após o capitão campineiro sentir dores na panturrilha. Ele será avaliado nesta quarta-feira pelo departamento médico do Vôlei Renata.

"A gente joga um esporte que é coletivo, então, às vezes, é preciso trocar algumas peças quando as coisas não estão acontecendo, quando alguém está mal ou se machuca. O importante é que o time está sempre pronto. O Cris se mostrou mais do que pronto. É normal, principalmente, para o levantador, já que todas as bolas passam por esse jogador, que precisa de um pouco mais de tempo para ganhar o ritmo. Ele (Cris) começou a crescer na partida e a gente conseguiu uma ótima virada. A gente sabe que a equipe de Joinville está jogando muito bem, principalmente, neste segundo turno, então foi uma vitória muito importante para a gente", analisou Bruninho.

Com o resultado, o time campineiro chega aos 40 pontos e retoma o terceiro lugar na competição, ultrapassando Praia Clube e Sesi Bauru, que têm a mesma pontuação, no número de vitórias (15 contra 13 e 11, respectivamente). O Vôlei Renata agora tem o reencontro com o Taquaral pela frente.

No próximo domingo (16), no Superjogo, da Unimed Campinas, o Vôlei Renata recebe o Vedacit Guarulhos, às 17 horas.