Botafogo anuncia amistoso contra o Coritiba no Nilton Santos antes do Brasileirão

O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, que fará um amistoso contra o Coritiba antes do início desta temporada de Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h15 (de Brasília) do dia 22 de março (sábado) no gramado do Nilton Santos, com presença de torcida. Os detalhes dos ingressos, segundo o Glorioso, serão divulgados nos próximos dias.

"Como continuidade à preparação visando os desafios da temporada, o Botafogo receberá o Coritiba para amistoso no próximo dia 22 de março, às 16h15, no Estádio Nilton Santos. A partida terá presença de público. Em breve, o serviço do jogo e detalhes de transmissão serão comunicados", escreveu o Botafogo, em suas redes sociais.

Fora dos jogos finais do Campeonato Carioca, o Botafogo tem como próximo compromisso oficial a estreia no Campeonato Brasileiro. Conforme já divulgado pela CBF, o Glorioso, atual campeão, pega, na primeira rodada, o Palmeiras. A partida acontece às 16h30 do dia 29, no Allianz Parque.

O Coritiba, por sua vez, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Nesta temporada, o Coxa Branca foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, ao perder para o Maringá pelo agregado de 3 a 1.

O próximo jogo oficial do Coritiba é a primeira rodada da Segunda Divisão. A equipe tem pela frente, no Couto Pereira, o Vila Nova, às 11h do dia 4 de abril.