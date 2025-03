Beneficiado? Brasileiro ativa modo sincerão e admite erro dos juízes em própria vitória no UFC

Logo em sua estreia, Mairon Santos se viu em meio a uma polêmica após vencer Francis Marshall no card preliminar do UFC 313, no último sábado (8). Conquistada via decisão dividida dos juízes, a vitória do campeão da 32ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter' foi bastante questionada por boa parte da comunidade do MMA. E, ao que parece, até mesmo o lutador brasileiro concorda com as críticas recebidas pelos jurados.

Inicialmente, o peso-pena (66 kg) chegou até mesmo a defender sua conquista, em entrevista à Ag Fight realizada logo após sair do octógono mais famoso do mundo pela primeira vez. Porém, depois de rever seu combate de estreia no UFC, Mairon voltou atrás e admitiu que os juízes cometeram um erro de avaliação, e, portanto, deveriam ter apontado Francis Marshall como vencedor do duelo.

"Quando a luta acabou, eu achei que tinha vencido. Mas depois de assistir novamente a luta, eu acho que ele deveria ter tido a mão levantada. Porque a luta foi muito apertada, as quedas fizeram a diferença. Não sabia que ele tinha ido tão bem na trocação. Essa é a minha opinião sobre a luta", reconheceu Mairon, em entrevista ao canal 'Inside Fighting', do 'Youtube'.

Maturidade apesar da juventude

A atitude incomum de reconhecer um aparente erro a seu favor chama ainda mais a atenção pela pouca idade do lutador. No entanto, mesmo com apenas 24 anos de idade, Mairon Santos demonstra bastante maturidade, apesar da juventude. Isso pode ser visto tanto fora do octógono, como neste caso, mas também dentro dele, devido à experiência de quem já possui 16 lutas profissionais - com 15 vitórias e uma derrota - e um título do 'TUF 32', que lhe garantiu uma vaga no estrelado plantel de atletas do UFC.