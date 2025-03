Atlético de Madrid x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Um classificado para as quartas de final da Champions League será conhecido nesta quarta-feira. Atlético de Madri e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasilia), no Wanda Metropolitano.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da Max.

O Atlético de Madrid vai a campo com a necessidade de vitória. A equipe de Diego Simeone quer acabar com o trauma de nunca ter eliminado o rival na Champions.

O Real Madrid chega para a partida embalado pela vitória no duelo de ida. Os merengues estão com a vantagem do empate e confiam na tradição que tem na competição para seguir com o sonho do bi seguido.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet e Galán; De Paul, Barrios, Simeone e Sabel Lino; Griezmann e Julián Alvarez



Técnico: Diego Simeone

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio e Mendy; Tchouaméni, Modri? e Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior



Técnico: Carlo Ancelotti

ARBITRAGEM



Szymon Marciniak-POL será o árbitro do confronto.