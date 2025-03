Vini Jr. perde pênalti, mas Real elimina Atlético e sobrevive na Champions

O Real Madrid venceu o Atlético de Madri nas penalidades por 4 a 2 nesta quarta-feira, pelas oitavas da Champions League, após derrota por 1 a 0 no tempo normal e na prorrogação — Vinicius Junior perdeu pênalti na reta final dos 90 minutos. O Real se classificou às quartas da competição.

Nos pênaltis, Mbappé, Bellingham, Valverde e Rudiger converteram pelo Real, e Sorloth e Correa pelo Atlético. Por outro lado, Lucas Vázquez desperdiçou pelos visitantes, e Julián Álvarez e Llorente pelos donos da casa. O pênalti decisivo foi marcado por Rudiger.

O gol do jogo foi de Gallagher. O resultado levou a disputa para a prorrogação e pênaltis, com 2 a 2 no agregado (o Real venceu a ida por 2 a 1).

Antes do jogo, torcedores do Atlético de Madri cometeram ato de racismo contra Vini Júnior. A torcida do rival do Real Madrid cantou em coro os dizeres: "Olé, olé, olé, Vinícius chimpanzé".

O Real Madrid vai enfrentar o Arsenal nas quartas de final da Champions. Os confrontos estão marcados para os dias 8/9 e 15/16 de abril.

Os pênaltis

Mbappé começou a disputa convertendo a primeira cobrança do Real. Sorloth, que entrou durante o jogo, também marcou e empatou.

Bellingham bateu bem e ampliou para o Real, enquanto Julián Álvarez escorregou, atingiu a bola com os dois pés, e o pênalti acabou anulado. Valverde marcou logo em seguida e ampliou ainda mais para os visitantes.

Correa bateu e marcou, mas com toque de Courtois na bola. Lucas Vázquez bateu mal, e Oblak conseguiu a defesa da penalidade.

Llorente podia empatar, mas acertou o travessão. Rudiger anotou o último e encerrou a disputa.

Como foi o jogo

O Atlético começou o jogo com mais força ofensiva e raça. Logo aos 28 segundos, abriu o placar para tirar a vantagem criada pelo Real Madrid no primeiro jogo. Ao longo do confronto, Courtois foi desafiado pelo forte ataque dos Colchoneros e defendeu finalizações perigosas.

Na segunda etapa, Vini perdeu pênalti, e o jogo foi à prorrogação. Menos agitado em comparação ao primeiro tempo, o duelo contou com poucas finalizações. Em penalidade que poderia garantir a classificação do Real Madrid, o camisa 7 isolou, o que manteve o 1 a 0 para o Atlético no tempo regulamentar.

Na prorrogação, as equipes criaram pouco e acabaram levando o duelo aos pênaltis. Os dois times cansaram, e Endrick entrou no lugar de Vini Júnior.

Vinicius Junior cobra pênalti durante jogo Atlético de Madri x Real Madrid Imagem: Florencia Tan Jun/Getty Images

Gols e destaques

O Atlético abriu o placar com um minuto! De Paul cruzou rasteiro na grande área após receber sozinho na ponta direita. A bola passou por Giuliano Simeone, que tentou acertar de letra, e sobrou para Gallagher jogar no fundo da rede, aos 28 segundos do primeiro tempo.

E o Atleti pressionou. Em oportunidade de ampliar, Julián Álvarez escapou pela esquerda, entrou na grande área e chutou forte, para bela defesa de Courtois.

Julián Álvarez de novo. O atacante finalizou forte pela direita, mas Courtois caiu novamente e conseguiu fazer a defesa e evitar o segundo do Atleti.

Vinícius Júnior perdeu pênalti! Após belo lance de Mbappé, o francês foi derrubado por Lenglet na grande área, e o árbitro assinalou a infração ainda em campo. O camisa 7 brasileiro bateu forte e muito por cima, desperdiçando a chance de sair na frente no agregado.

Ficha técnica

Atlético de Madri 1 (2) x (4) 0 Real Madrid

Competição: Jogo de volta das oitavas da Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano - Madrid, Espanha

Data e hora: 12 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Gol: Gallagher, 1'/1ºT

Amarelos: Tchouaméni, Vinicius Júnior, Giuliano Simeone, Lenglet, Azpilicuelta, Llorente e Lucas Vázquez

Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet (Le Normand) e Reinildo (César Azpilicueta); De Paul (Molina), Barrios, Giuliano Simeone (Ángel Correa) e Gallagher (Samu Lino); Griezmann (Alexander Sorloth) e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger e Mendy (Fran García); Tchouaméni (Camavinga), Modric (Lucas Vázquez) e Bellingham; Rodrygo (Brahim Diaz), Vinícius Júnior (Endrick) e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti