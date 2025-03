Arbitragem, data Fifa e mais: CBF se reúne com clubes e aprova novidades no Brasileirão

Na tarde desta quarta-feira, representantes dos 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro 2025 e dirigentes da CBF se reuniram na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para aprovar novidades que estarão presentes nesta edição do torneio nacional.

"Foi uma reunião de alto nível, todos os pontos abordados foram trabalhados e estamos sempre de portas abertas. A reunião teve muito diálogo. A CBF não é dona da verdade e o bom senso prevaleceu. Estamos prontos agora para iniciar a Série A do Campeonato Brasileiro, competição que a cada ano cresce. Nas duas últimas edições, a média de público foi superior a 25 mil torcedores por partida, uma marca histórica da competição. A audiência também só aumenta", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

Algumas das novidades incluídas pela CBF dizem respeito à arbitragem, às datas Fifas e ao combate ao racismo. A entidade, por exemplo, anunciou a adição de um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais de Arbitragem, que avaliará as decisões tomadas pelos árbitros durante a competição.

O Comitê organizado pela CBF é composto pelo italiano Nicola Rizolli, que apitou a final da Copa do Mundo de 2014; pelo argentino Nestor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo de 2018; e pelo brasileiro Sandro Meira Ricci, que trabalhou nas Copas de 2014 e 2018, com larga experiência.

O órgão faz parte da renovada estrutura da nova Comissão de Arbitragem. A equipe técnica multidisciplinar contará com nomes como Rodrigo Cintra, Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho.

ISSO É BRASIL! ??? ? DAVID LUIZ, RAPHINHA E NEYMAR JR no top 3 GOLAÇOS contra a Colômbia? A contagem regressiva para mais uma etapa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começou! No dia 20 de março, em Brasília, a Arena BRB Mané Garrincha será o palco de mais um desafio.... pic.twitter.com/90hzCjU4x8 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2025

Datas Fifas e Mundial de Clubes

Assim como nas últimas duas edições, o Brasileirão será paralisado durante as datas Fifas. Não haverão jogos no período das concentrações da Seleção Brasileira, e as equipes que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.

Além disso, para evitar conflitos com o Mundial de Clubes da Fifa, previsto para acontecer entre 15 de junho a 13 de julho, a Série A será paralisada. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo serão os representantes nacionais no Mundial. Enquanto os quatro clubes estiverem na competição da Fifa, as outras equipes poderão fazer intertemporadas ou viagens para o exterior.

Protocolo de combate ao racismo

O Brasileirão 2025 adotará o protocolo antirracista implementado pela Fifa. O procedimento é feito em três etapas e consiste em cruzar os braços em sinal de 'X' para denunciar um ato de cunho racista. O ato pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição. Jogadores e oficiais devem comunicar o juiz através de tal gesto.

O combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação é uma das prioridades da CBF.

"Seremos extremamente vigilantes no combate ao racismo em todas as partidas com a instrução para o acionamento do Protocolo Global se necessário for", afirmou Rodrigo Cintra, gestor da comissão de arbitragem.

Sistema de bolas múltiplas

O torneio nacional também implementará um novo método de reposição de bola: o Sistema de Bolas Múltiplas. Ele é utilizado na Premier League, com o objetivo de que os jogos tenham mais tempo de bola rolando, e funcionará da seguinte forma: 16 bolas serão posicionadas em torno do gramado, em cones, e o jogador apenas "retira" a bola do suporte. O gandula tem apenas o papel de repor as bolas nesses suportes.

Tal sistema de reposição também foi implementado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no Campeonato Paulista desta temporada.

Limite de estrangeiros

O limite de estrangeiros aprovado em 2024 foi mantido. Dessa forma, os clubes podem inscrever até nove atletas de fora no país no Brasileirão.

Protocolo de Concussão

A CBF também divulgou detalhes do protocolo de concussão que será adotado. O regulamento estabelece uma substituição extra se um jogador sofrer uma concussão após um choque na cabeça. Caso necessário, o médico da equipe, responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem usando um cartão vermelho.

A substituição extra prevista no protocolo só pode ser utilizada uma vez por cada equipe que está em campo. O jogador substituído ainda deverá ficar afastado pelo período mínimo de cinco dias a partir do momento da concussão.

Inscrição de atletas

Os clubes poderão inscrever no mínimo 35 jogadores até o dia 28 de março (sexta-feira, véspera do início da competição). Depois, poderão inscrever 50 atletas, no máximo, até o dia 12 de setembro, (sexta-feira, véspera da 23ª rodada). As equipes poderão substituir, no máximo, 8 atletas, até o dia 3 de outubro (antes da 27ª rodada).

Sistema de disputa

O sistema de disputa do Brasileirão não passou por mudanças. Os 20 clubes se enfrentam entre em si, com 19 rodadas no primeiro turno e 19 no segundo, sendo que a 38ª e última rodada está prevista para o dia 21 de dezembro.

Pela primeira vez na história, o campeonato nacional será disputado ao longo de dez meses. A abertura acontece no dia 29 de março.

Bola do Brasileirão

A bola oficial da Série A de 2025 será a Nike Flight 25, que receberá um novo desenho neste ano.

Bola do Brasileirão 2025