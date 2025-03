Apresentadora Bárbara Coelho anuncia saída da Globo: 'Vou seguir sonhando'

Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular, está de saída da Globo. A jornalista publicou um vídeo no Instagram se despedindo da emissora.

O que aconteceu

Bárbara, que tem 37 anos, fez o anúncio de sua saída em um vídeo no Instagram. "Amigos e amigas, tenho um um comunicado importante para fazer para vocês. Depois de quase 12 anos, estou deixando a TV Globo", diz a apresentadora no início do vídeo.

Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu me tornaria apresentadora do principal programa de esporte desse país, na maior emissora Bárbara Coelho, no Instagram

Bárbara assumiu o Esporte Espetacular em 2018, após a saída da apresentadora Fernanda Gentil. Nascida em Vitória (ES), Bárbara trabalhou na TV Capixaba, Rádio Popular, Esporte Interativo, TV Bandeirantes e chegou ao Grupo Globo em 2013. Na emissora carioca, a apresentadora se destacou no Tá na Área, do sportv, antes de ir para a TV aberta.

Vou seguir sonhando, tem muita coisa para realizar daqui pra frente. Vocês sabem, sou intensa e, modéstia à parte, dedicada e gosto de desafios. Estou pronta para os próximos Bárbara Coelho

De cordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal f5, a apresentadora está de saída para a Cazé TV. No projeto em parceria com o grupo Livemode, Bárbara irá participar da cobertura do Campeonato Brasileiro deste ano.