Após um mês, Bastos retorna aos treinos com o elenco do Botafogo

O zagueiro Bastos retornou aos treinos do Botafogo nesta quarta-feira. O jogador de 33 anos estava lesionado, com um trauma no joelho esquerdo, e ficou um mês sem entrar em campo. A última vez que o defensor atuou foi contra o Nova Iguaçu, no dia 6 de fevereiro.

A ausência de Bastos foi sentida pelo Glorioso, que sofreu nove gols nos seis jogos sem o zagueiro. O retorno do jogador é um reforço para Renato Paiva, novo técnico do time.

Manhã de trabalho no CT Lonier concluída! A preparação segue firme! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/MlL1f7zlBE ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2025

No Botafogo desde 2023, Bastos é titular da equipe e foi peça fundamental nos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores em 2024. Pelo Alvinegro, o zagueiro soma 60 jogos. Além disso, é presença frequente na Seleção Angolana, inclusive sendo convocado para a próxima data Fifa.

BASTOS CONVOCADO ??? Zagueiro do Mais Tradicional é convocado pela Seleção Angolana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo! Boa sorte, Palanca Alvinegro! ??? #BFR pic.twitter.com/MoJHgm08ao ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 11, 2025

Além de contar com o retorno de Bastos, Renato Paiva ainda tem quatro opções para a zaga do Botafogo: Alexander Barboza, David Ricardo e Jair Cunha e Serafim.

Com o retorno de Bastos, o Botafogo continua sua preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, no dia 29, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.