Após queda no Paulista, São Paulo amplia série negativa contra o Palmeiras

O São Paulo se despediu do Campeonato Paulista na semifinal, ao perder para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, na última segunda-feira. A derrota ampliou a série negativa do Tricolor nos últimos embates contra o rival.

A equipe do Morumbis não sabe o que é vencer um Choque-Rei desde julho de 2023. Naquela ocasião, o time são-paulino bateu o Verdão por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor eliminou o rival e avançou no torneio.

No entanto, após a classificação no torneio nacional, o São Paulo nunca mais conseguiu vencer o Palmeiras. De lá para cá, as equipes se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias palmeirenses e três empates.

Os rivais seguiram protagonizando grandes jogos. O primeiro após o último triunfo tricolor foi uma sonora goleada do time alviverde, que venceu o rival por 5 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. No início de 2024, foi a vez do São Paulo comemorar o título da Supercopa Rei, vencido em cima do rival nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo normal.

Apesar da eliminação, vale destacar que o São Paulo é certamente um dos times que mais dá trabalho ao Palmeiras na "Era Abel Ferreira". Desde que o treinador assumiu o comando do time palmeirense, em 2020, os times se encontraram 26 vezes. O retrospecto conta com nove vitórias palestrinas, sete são-paulinas e dez empates. O próprio técnico português assumiu a dificuldade de enfrentar o rival.

"Estes jogos com o São Paulo, já estou aqui há tempo suficiente para perceber que são jogos, onde o nosso adversário, contra nós, tem feito belíssimos jogos e hoje (segunda-feira) fez mais um", afirmou Abel, em coletiva após o Choque-Rei.

Eliminado, o São Paulo passa a focar na estreia do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 30, o Tricolor recebe o Sport, no Morumbis, às 16h (de Brasília).