Após duas finais seguidas, São Paulo amarga 3ª eliminação consecutiva no Paulista na "Era Casares"

Na última segunda-feira, o São Paulo perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e se despediu do Campeonato Paulista na semifinal. A eliminação foi a terceira seguida do Tricolor no torneio na "Era Casares".

Desde que Julio Casares assumiu a presidência do clube, em 2021, o São Paulo disputou cinco Estaduais. No primeiro ano do mandatário, o time foi campeão em cima do próprio Palmeiras. O título tirou o Tricolor de uma fila de nove anos sem levantar um troféu, fato frequentemente levantado pelo presidente ao longo de sua gestão.

No ano seguinte, a equipe do Morumbis voltou a se classificar para a final, novamente contra o Palmeiras. Após vencer com autoridade na ida por 3 a 1, o São Paulo tomou 4 a 0 no jogo de volta e perdeu o título para o Verdão. A derrota ainda é um dos maiores vexames da gestão de Casares, por se tratar de uma decisão contra um grande rival e pela postura apresentada pelo time.

Em 2023, mais um vexame. Diferentemente dos anos anteriores, o Tricolor sequer conseguiu alcançar a semifinal da competição e foi eliminado nas quartas de final. O algoz da vez foi o modesto Água Santa, que bateu o clube são-paulino nos pênaltis após empate no tempo normal.

O fantasma das quartas de final voltou a assombrar o São Paulo na última temporada. A equipe se classificou na última rodada da fase de grupos e enfrentou o Novorizontino. E o roteiro de 2023 se repetiu em 2024. Após empate em 1 a 1, o jogo foi para os pênaltis, e o Tricolor foi derrotado pelo time do interior paulista em pleno Morumbis.

Além das quedas no Paulista, o São Paulo ainda acumula no período eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores - como para Atlético-MG e Botafogo, respecitvamente, no ano passado - e campanhas medianas a ruins no Campeonato Brasileiro.

É verdade que o São Paulo conquistou com Casares, em 2023, a primeira Copa do Brasil de sua história, além da Supercopa em cima do Palmeiras no último ano. No entanto, o clube aparenta ainda estar um passo atrás de outros times brasileiros, como do próprio Alviverde. Enquanto o rival da Barra Funda empilha títulos ano após ano, o Tricolor amarga eliminações e frustrações com o passar do tempo.