André Jardine mira classificação para encerrar jejum continental do América do México

Nesta quarta-feira, o técnico André Jardine, atual tricampeão mexicano, terá uma noite fundamental para suas pretensões na temporada 2025. Sua equipe, o América, do México, enfrentará o arquirrival Chivas Guadalajara pela terceira vez seguida em uma semana.

O duelo desta quarta-feira será o jogo de volta das oitavas de final da Concachampions. Jogando em casa, o time de Jardine terá de reverter o placar de 1 a 0 conquistado pelo Chivas na partida de ida, em Guadalajara.

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! ??? ¡HOY VAMOS JUNTOS POR EL PASE A CUARTOS! ? ¡HOY, UNA VEZ MÁS, ES #ElClásicoDeMéxico! ? pic.twitter.com/nWKxSHzPGr ? Club América (@ClubAmerica) March 12, 2025

Na ocasião, mesmo atuando fora de casa, o América conseguiu se impor e criou mais chances que o Chivas, mas perdeu pelo placar mínimo. O zagueiro Santiago Cáceres marcou contra na reta final da partida.

No sábado, as equipes voltaram a se enfrentar, novamente em Guadalajara, e o treinador brasileiro optou por poupar seus titulares no duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mexicano, que terminou empatado por 0 a 0. Agora, valendo a classificação às quartas de final da Concachampions, o América atuará no Estádio Ciudad de los Deportes, que vem sendo utilizado enquanto o Azteca passa por reformas para a Copa do Mundo de 2026.

"Foi uma coincidência do calendário, que pode servir como um grande impulso para nós na temporada, ainda mais em se tratando do maior clássico do país. A Concachampions é um grande objetivo do clube", comenta André Jardine.

Com sete títulos, o América é o maior campeão do torneio continental, comparado à Libertadores pela importância que tem na América do Norte. Contudo, a equipe não conquista a competição desde 2016. Desde então, Pachuca e Monterrey (duas vezes cada), Chivas, Tigres e León já levantaram o troféu, além do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

No comando do América desde junho de 2023, Jardine já se consolidou como o treinador mais vencedor da história do clube, com seis títulos conquistados no período. Além do tricampeonato mexicano consecutivo, o brasileiro também celebrou as conquistas da Supercopa do México, da Campeones Cup e do Campeón de Campeones em 2024.

Na atual edição do Campeonato Mexicano, o América ocupa a vice-liderança, com 24 pontos, dois a menos que o líder León. A equipe busca seu primeiro tetracampeonato consecutivo.