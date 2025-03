Ancelotti desistiu de Endrick no último pênalti ao ver rosto do brasileiro

Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Carlo Ancelotti falou após a classificação do Real Madrid sobre o Atlético de Madri nos pênaltis, na Champions League. Em coletiva, disse que estava em dúvida entre quem bateria o último pênalti: Endrick ou Rudiger.

O que aconteceu

O treinador do clube espanhol revelou que ficou em dúvida sobre quem bateria a última penalidade, mas optou por Rudiger pelo "rosto de Endrick". Nas cobranças, Mbappé, Bellingham, Valverde e o zagueiro converteram pelo Real Madrid, enquanto o lateral Lucas Vázquez finalizou mal e Oblak defendeu.

Tínhamos dúvidas entre Endrick e Rudiger. Eu vi o rosto de Endrick e dissemos: 'Melhor Rudiger'. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

O jovem brasileiro entrou faltando cinco minutos para o fim do segundo tempo da prorrogação. Endrick, inclusive, entrou no lugar de Vinícius Junior, que desperdiçou penalidade na segunda etapa do tempo normal.

Ancelotti justificou a saída de Vini Junior e disse que o atleta não saiu pelo pênalti perdido: "Estava decidido que ia tirar Vini e por azar ele errou. Ele não ia bater o pênalti e pediu para ser substituído pois estava cansado".