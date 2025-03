Alicia: Leila é estratégica ao rebater jogadores sobre gramado sintético

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pode ter exagerado em suas palavras ao rebater os jogadores que se manifestaram contra o gramado sintético, mas deve ter feito isso de propósito, opinou Alicia Klein, no UOL News, nesta quarta (12).

Na opinião da colunista, Leila sabe do poder que tem com seus discursos e os usa habilmente para atingir objetivos que nem sempre estão à vista.

Em relação ao conteúdo, é desnecessário. [...] Não tem só jogador aposentado, ultrapassado, que não quer jogar no sintético. Em relação à forma, tem um poder nas coisas que a Leila fala, que é essa coisa de falar o que ela quiser com muita segurança. [...] Ela se utiliza disso para falas hiperbólicas, que vão repercutir. Tudo o que ela faz é estratégico.

Alicia Klein

