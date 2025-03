Palmeiras barrou tetra corintiano e mira feito inédito por 'trinca' de Abel

O Palmeiras tenta ser o primeiro tetracampeão paulista consecutivo cinco anos após "barrar" o Corinthians, justamente o rival alviverde na decisão deste ano. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira tenta "fechar a trinca" e ser campeão em cima dos três rivais estaduais.

O que aconteceu

O Palmeiras bateu o então tricampeão Corinthians nos pênaltis em 2020 e deu início à sequência de finais. Após dois empates — 0 a 0 na Neo Química Arena e 1 a 1 no Allianz Parque — o Alviverde assegurou o título após cobrança de Patrick de Paula.

O Alviverde agora tem a chance de soltar o grito de tetra justamente em cima do time de Parque São Jorge, e na Neo Química Arena. Como o Corinthians teve a melhor campanha do Paulistão, fará o segundo jogo da final em sua casa.

Além disso, Abel pode "completar o álbum" de títulos em cima dos rivais paulistas. Sob o comando do português, o Palmeiras bateu o São Paulo em 2022 e o Santos em 2024. O comandante agora tenta repetir o feito contra o Corinthians, já que na final de 2020 o Alviverde era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Os oito últimos campeões paulistas:

2024 - Palmeiras (Santos)

2023 - Palmeiras (Água Santa)

2022 - Palmeiras (São Paulo)

2021 - São Paulo (Palmeiras)

2020 - Palmeiras (Corinthians vice)

2019 - Corinthians (São Paulo vice)

2018 - Corinthians (Palmeiras vice)

2017 - Corinthians (Ponte Preta vice)

Abel já eliminou o Corinthians em uma semifinal de Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Em 2021, o Alviverde venceu o rival por 2 a 0, com gols de Victor Luís e Luiz Adriano.

Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro jogo da final neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já a partida de volta será após a data Fifa, no dia 27 de março, às 21h35 (de Brasília).

Abel perdeu apenas 2 vezes para o Corinthians

Desde que assumiu o Palmeiras, Abel enfrentou o rival 15 vezes e venceu sete vezes. Além disso, foram seis empates e duas derrotas.

Os times não saíram do empate no Dérbi pela primeira fase do Paulistão. No Allianz Parque, Maurício abriu para os donos da casa e Yuri Alberto deixou tudo igual. Na ocasião, o goleiro Hugo Souza defendeu um pênalti de Estêvão.

Os Dérbis na Era Abel Ferreira

Paulistão 2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Brasileirão 2024 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2024 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Paulistão 2024 - Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Brasileirão 2023 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2023 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Paulistão 2023 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Brasileirão 2022 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Brasileirão 2022 - Palmeiras 3 x 0 Corinthians

Paulistão 2022 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Brasileirão 2021 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras

Brasileirão 2021 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Paulistão 2021 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras

Paulistão 2021 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Brasileirão 2020 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians

