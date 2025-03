Zubeldía, sobre pênalti para Palmeiras: 'O que aconteceu foi uma vergonha'

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Paulista 2025, com pênalti que gerou polêmica durante e após o duelo. O técnico do Tricolor, Luis Zubeldía, disse que a atuação da arbitragem foi "uma vergonha".

O que aconteceu

O treinador expôs revolta com a ausência do VAR para verificação do pênalti marcado ao Palmeiras. Na ocasião, Vitor Roque recuperou bola em erro de saída do São Paulo e foi derrubado por Arboleda, nos acréscimos da primeira etapa.

Sou um defensor ferrenho do VAR, por isso estou frustrado esta noite. Não dá nem para falar do árbitro, que quando ele marca o pênalti estava a 30 metros. (O VAR) Acaba estragando o trabalho dos jogadores, o trabalho dos dirigentes, do presidente, de todos, sem falar do staff, por uma ação que hoje não pode mais acontecer, que aconteceu antes. Não tinha tecnologia, hoje não pode acontecer, o que aconteceu nesse jogo com aquela ação específica foi uma vergonha, foi uma vergonha. O que mais lamento é que nesse tipo de instância uma ação dessas prejudica todo o espetáculo. Zubeldía, em coletiva após Palmeiras 1 x 0 São Paulo

O treinador do São Paulo reclamou ainda do número de faltas cometidas em Lucas Moura, além de lance em que Estêvão, caído fora do gramado, volta a cair novamente dentro das quatro linhas e o jogo precisa ser paralisado.

O desempenho da arbitragem foi muito ruim, muito ruim, a quantidade de faltas que eles cometeram no Lucas ao longo da partida para nos impedir de correr. O cartão amarelo do Estêvão não foi dado, ele saiu lesionado e depois se jogou no campo, foi cartão amarelo e expulsão. Quer dizer, a questão do árbitro é bem ruim de qualquer ângulo, certo? E com uma ação que acaba colocando o Palmeiras na frente. Uma semana está arruinada, a esperança de conseguir chegar à final está arruinada. Zubeldía, técnico do São Paulo

O que mais Zubeldía falou

Luis Zubeldía ainda comentou sobre o pedido de substituição do meia Lucas: "O Lucas me pediu a troca. Não sei exatamente qual foi o problema".

Sobre o recém-chegado Cedric Soares, Zubeldía evitou responder quando perguntado sobre o curto contrato do atleta: "Os fatos estão aí, se está jogando é porque veio bem, então são essas minhas palavras sobre o 'Caso Cedric'."