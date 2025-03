Zubeldía ganha apoio no São Paulo em meio a frustração com derrota polêmica

Luis Zubeldía saiu de campo decepcionado, mas a eliminação para o Palmeiras não abalou a avaliação interna de seu trabalho no São Paulo. O treinador argentino foi bancado pela diretora tricolor após a queda em noite polêmica no Allianz Parque.

Apoio em meio a ira e frustração por pênalti polêmico

O agitado Zubeldía não sossegou em nenhum momento do Choque-Rei. O comandante argentino ficou praticamente os 90 minutos de pé, deu "trabalho" para a equipe de arbitragem mantê-lo na área técnica e reagiu efusivamente aos lances durante a partida.

No entanto, ele terminou o clássico frustrado, inconformado com o lance do pênalti polêmico que definiu o resultado. O treinador foi para a entrevista coletiva com o semblante abalado e não escondeu no tom de voz nem na escolha das palavras o seu desânimo com as circunstância da eliminação na casa do rival.

Sou um defensor ferrenho do VAR, por isso estou frustrado esta noite. Não dá nem para falar do árbitro, que quando ele marca o pênalti estava a 30 metros. (O VAR) acaba estragando o trabalho dos jogadores, dos dirigentes, do presidente, de todos, sem falar do estafe, por uma ação que hoje não pode mais acontecer.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: JHONY INACIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O que aconteceu nesse jogo com aquela ação específica foi uma vergonha. O que mais lamento é que nesse tipo de instância uma ação dessas prejudica todo o espetáculo. (...) Uma semana [de treino] está arruinada, a esperança de conseguir chegar à final está arruinada. Zubeldía, na entrevista pós-jogo

O clima no São Paulo foi de revolta com a arbitragem. Os primeiros do clube a falarem publicamente foram o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, que subiram o tom contra o VAR, cobrando a divulgação dos áudios. "Prejudicado", "Arbitragem pequena", "Escandaloso", "Tenho dúvida se o VAR estava aí" foram algumas das frases ditas pelos integrantes da cúpula tricolor.

Os dirigentes, entre suas bravatas, demonstraram apoio a Zubeldía. O técnico chegou a ficar ameaçado no cargo durante a sequência de cinco jogos sem vencer na fase de grupos do Paulistão, mas o time reagiu nos últimos jogos e chegou embalado para a semi.

A gente tá muito feliz com o trabalho do Zubeldía, muito feliz com os jogadores. O time fez uma grande partida, uma partida muito difícil, Palmeiras é um grande time. Infelizmente, esse lance decidiu, mas o trabalho do Zubeldía continua do jeito que está sendo feito. Carlos Belmonte, diretor do São Paulo

A atuação do São Paulo no estádio do Palmeiras foi elogiada. O Tricolor conseguiu conter a artilharia alviverde até o pênalti polêmico, chegando a ditar o ritmo de jogo controlando a posse de bola, e depois pressionou o adversário em busca do empate.

Zubeldía agora terá três livres semanas para treinar o time. Fora da final do Paulistão e já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o próximo compromisso do Tricolor será somente no dia 30 de março, contra o Sport, no Morumbis, na estreia do Brasileirão.